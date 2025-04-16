Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт на фоне новостей о получении гражданства РФ

Ани Лорак (Фото: Instagram*/anilorak)
Певица Ани Лорак втайне обновила паспорт Украины на фоне новостей о получении российского гражданства, пишет Telegram-канал Mash.
Как пишут авторы материала, исполнительнице пришлось ехать за рубеж в условную Армению и Грузию, поскольку украинского посольства в России нет. Звезда поменяла документ, послав по закону новые данные в налоговую, чтобы выступать в РФ, сказано в публикации.
Отмечено, что в новом украинском паспорте отсутствует отчество. Обозреватели заключили, что Лорак хотела получить гражданство России еще с осени 2022 года. Тогда девушка попала под украинские санкции за выступления в РФ.
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Отмечено, что в новом украинском паспорте отсутствует отчество. Обозреватели заключили, что Лорак хотела получить гражданство России еще с осени 2022 года. Тогда девушка попала под украинские санкции за выступления в РФ.
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Никита Кротов