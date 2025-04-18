Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в киевский санкционный список попали певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Александр Розенбаум и Гарик Сукачёв, артист балета Николай Цискаридзе, актриса Ирина Апексимова, режиссёр Егор Кончаловский, фехтовальщица Софья Великая, дрессировщик Юрий Куклачёв и другие.
По украинскому законодательству, санкции включают в себя блокирование активов на Украине для попавших под ограничения, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских государственных наград.
Санкционные ограничения в отношении российских деятелей культуры и спорта введены сроком на 10 лет.
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По украинскому законодательству, санкции включают в себя блокирование активов на Украине для попавших под ограничения, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских государственных наград.
Санкционные ограничения в отношении российских деятелей культуры и спорта введены сроком на 10 лет.
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Анастасия Чинкова