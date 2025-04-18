«Мы ведём культурную СВО»: сын Куклачёва отреагировал на санкции Украины в отношении отца

Юрий и Дмитрий Куклачёвы (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Сын циркового артиста Юрия Куклачёва высказался о санкциях, введённых Владимиром Зеленским в отношении его отца.
«Я считаю, что это замечательная и прекрасная новость, потому что я и Юрий Дмитриевич ведём своего рода культурную СВО против наших врагов. И, естественно, мы всей душой и сердцем поддерживаем наших ребят», – заявил актёр, режиссёр и продюсер Дмитрий Куклачёв в беседе с 360.ru.Куклачёв-младший сообщил, что его отец даёт благотворительные концерты в разных городах России. Также он выступает перед семьями ветеранов и участников СВО. Однако из-за плохого самочувствия 76-летний артист не может отправиться с концертами в зону проведения СВО, хотя очень «рвётся» туда.
Также Дмитрий Юрьевич подчеркнул, что вместе с отцом ездит на все выступления. Недавно они вернулись из большого тура.
По мнению сына артиста, санкции могли быть введены именно из-за проведения благотворительных концертов.
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Анастасия Чинкова