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Захарова: обстрел ВСУ журналистов НТВ в Горловке был целенаправленным ударом

13 июня 2024, 18:11
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел. Об этом в рамках брифинга заявила российский дипломат Мария Захарова.
«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, <...> тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», –сказала официальный представитель МИД РФ.

Также она подчеркнула обязанность таких международных организаций, как ОБСЕ и ЮНЕСКО призвать киевский режим ответить за такие атаки.



О ранении трех журналистов НТВ сообщал ранее мэр Горловки Иван Приходько. Он уточнил, что атака со стороны украинских военных застала их, когда сотрудники телеканала исполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский.

Позже главврач горловской больницы Нелля Якуненко сообщала, что журналисты в коме и им проводятся операции.

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​Путин дал старт работам по технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне
13 июня 2024, 18:07

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Президент отметил, что давно хотел посетить ОИЯИ. Сотрудники провели для него экскурсию по предприятию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сопровождении директора института Григория Трубникова глава государства познакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.

Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA. Начало международной программы исследований на нём запланировано на следующий год.

Как рассказал Трубников, Объединённый институт ядерных исследований в Дубне приводит новые технологии на российские предприятия. Он отметил, что количество отечественных инвестиций составляет порядка 80%. По словам директора, на работу предприятия больше повлияла пандемия коронавируса, чем проведение спецоперации. Директор ОИЯИ рассказал, что институт реализует с предприятиями новые проекты.
«Мы даём задачу, которую до этого они не делали, вместе ее реализуем. Они здесь могут её испытать, увидеть, что она работает и дальше выходить с ней в экономику», – пояснил Трубников.
Как напомнила пресс-служба Кремля, решение о создании комплекса NICA приняла в 2011 году правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Его строительство началось в 2016-м.

NICA базируется на разработанной в ОИЯИ уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия, получившей признание во всём мире.


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Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»
13 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Масштабная акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В мероприятии ​приняли участие сотрудники администрации Волоколамского округа, молодогвардейцы и местные активисты.

«Акция проводится с 2014 года и объединила более шести миллионов человек и стала крупнейшей экологической инициативой в стране. Помимо уборки мусора в береговой зоне рек и водоёмов, акция призвана популяризировать идею водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам. В этом году субботник провели в селе Теряево на берегах Гурьевского и Иосифского озёр», — поделились в пресс-службе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила всех, кто принял участие в акции и помог навести у озёр чистоту и порядок.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится из-за путевых работ
13 июня 2024, 17:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится 15-17 и 22-24 июня, а также с 29 июня по 1 июля в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Работы будут проводиться на участке между станциями Сходня и Химки. Расписание электричек из-за этого изменится с 06:50 15 июня по 06:50 17 июня, в тот же период с 22 по 24 июня и с 29 июня 1 июля», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в указанные дни отменят электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково. Из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково не будет поездов с 22:55 до утра, а от станции Зеленоград-Крюково в центр — с 23:51 до утра.

Уточнить расписание можно на вокзалах и ж/д станциях, а также на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В Петербурге появится Долина фей
13 июня 2024, 17:42

Фото: iStock/ratpack223

В Санкт-Петербурге возле ДК Крупской появится мини-парк Долина фей.
Открыть новое пространство планирует уличный театр «Небесные бродяги».

Как отметил художественный руководитель и режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков, это станет местом, где можно будет бесплатно погрузиться в волшебный мир маленьких лесных существ, узнать много нового об экологических инициативах.

«На деревьях появится много маленьких домиков, точнее дверей и окошек в воображаемое жилище. Настоящие домики мы расположим в трёх пнях, где будет всё необходимое в миниатюре. В долине будут миниатюрные колодцы, фонарики и пр., а также прототип Саамского лабиринта из камней. Будет специальный аппарат, с помощью которого гости смогут услышать фей», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Лошаков.

До этого сообщалось о ходе работ капитального ремонта Легкоатлетического манежа и прилегающего к нему открытого стадиона в Кемерове.

«Специалисты ведут устройство навесного вентилируемого фасада и меняют окна, монтируют новые системы вентиляции, отопления, канализации и электрики», — приводит «Сiбдепо» сообщение главы города Дмитрия Анисимова.

Ранее сообщалось, что в Дедовске Московской области открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м.

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В Московской области проведут свыше 220 тематических ярмарок
13 июня 2024, 17:33

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 220 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье до конца июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На тематических ярмарках, которые регулярно проходят в регионе жители смогут найти широкий ассортимент свежих фермерских продуктов. Вас ждут вкусные и экологически чистые товары от местных производителей.

«До конца июня в 44 городских округах региона пройдут 228 тематических ярмарок. Жители и гости Подмосковья смогут попробовать и приобрести продукцию от наших фермеров и производителей других регионов по доступным ценам. Будут представлены свежие молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, сладости, сувениры ручной работы. Для садоводов также открыты специализированные ярмарки, где доступны посадочный материал, удобрения и различные инструменты», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Больше всего запланировано ярмарок в городских округа Щёлково, Раменское, Одинцово и Звенигород.

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Стало известно, кому повезёт в деньгах этим летом
Таролог Янко предрекла удачу в финансах Тельцам и Водолеям
13 июня 2024, 17:24

Фото: iStock/Allexxandar

Таролог Галина Янко заявила, что этим летом в финансах повезёт таким знакам зодиака, как Телец, Водолей, а также Скорпион.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для Тельцов особенно удачным месяцем станет июль, когда всё желаемое будет осуществляться само собой. Скорпионам Янко посоветовала сохранять открытость ума для достижения большего благосостояния. Для Водолеев же лето станет прекрасным временем для того, чтобы вложить деньги в освоение нового навыка.

А астролог, нумеролог, эзотерик Олег Персидский перечислил самые непредсказуемые знаки зодиака, среди которых назвал Раков, Близнецов, Водолеев, Скорпионов и Овнов.

Так, Раки обладают переменчивых характером, Близнецы славятся своей двойственностью, а Водолеи известны своим неординарным взглядом на жизнь.

«Внутренний мир Скорпиона полон тайн и загадок. Представители этого знака могут демонстрировать разные стороны своей личности в зависимости от обстоятельств. Овны готовы идти на риск и оставаться верными себе, даже если их идеи не востребованы», — добавил в беседе с «Москвой 24» Персидский.

Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень.

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Психолог Хорс назвал три причины, по которым людей привлекают скандальные ток-шоу
Ужаснуться и сравнить: Психолог Хорс объяснил любовь зрителей к ток-шоу
13 июня 2024, 17:12

Фото: iStock/demaerre

Агрессия и разборки в ток-шоу собирают большие просмотры и имеют высокие рейтинги, в отличие от добрых и позитивных сюжетов. Интерес к скандальным телевизионным программам — таким, как «Мужское и женское», «Давай поженимся» или «Пусть говорят» противоречит сам себе: эмоции зрителей зашкаливают от восторга до отвращения, но их смотрят. Что же подпитывает страсть к таким зрелищам?
Психолог, кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» объяснил, почему люди с удовольствием смотрят скандальные ток-шоу, назвав три конкретные причины.

«Зачастую люди смотря такие ток-шоу либо чтобы поржать, как выражается моя дочь, либо чтобы ужаснуться и сравнить, как у них плохо, а значит у нас не так уж и плохо, либо потому, что своя жизнь настолько скучная, что любая эмоция в цене», — объяснил эксперт.

Однако психолог отметил, что обобщать в этом вопросе не стоит, потому что всё зависит от личной интеллектуальной развитости человека.

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#люди
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Воробьёв: в Подмосковье в этом году обновят 30 социальных учреждений и переоснастят 44
13 июня 2024, 16:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году обновят около 30 социальных учреждений – семейных и комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, а также добрых домов, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Из областного бюджета на это выделено более 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме того, по его словам, более 40 учреждений оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой. На это пойдёт 184 млн рублей.
«Мы стараемся уделять большое внимание и учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в стационарных, полустационарных условиях и на дому. Ежегодно выделяем значительные средства на то, чтобы привести в порядок здания и переоснастить. План на этот год – обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 социальных учреждениях, дооснастить более 40 объектов. Задача – сделать эти центры максимально комфортными, создать домашнюю обстановку», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв напомнил, что в прошлом году был полностью обновлён Центр реабилитации «Ясенки» под Подольском, где восстанавливаются после ранений бойцы.
«Поставили туда комплекс с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру нового поколения. Сейчас строим бассейн. И врачи, и сами ребята говорят, что плавание очень помогает», – рассказал губернатор.
В прошлом году в регионе капитально отремонтировали 27 соцучреждений. Это, например, старое здание в Егорьевске, где теперь располагается жилой корпус Доброго дома «Егорьевский» для инвалидов с ментальными нарушениями. Там оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, фасад, сети тепло- и водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В корпус завезли современную мебель и технику, поставили около 30 телевизоров, а для маломобильных граждан – 33 многофункциональные кровати. Оборудованы уютные зоны отдыха.

В Добром доме «Коломенский» недавно завершили комплексный капремонт, который шёл с 2022 года. Там заменили перекрытия, кровлю, фасад, инженерные коммуникации, лестницы, внутреннюю отделку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Продолжается комплексный капремонт корпусов Доброго дома «Шатурский» в селе Дмитровский Погост и центра «Семья и дом» в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить в 2024-2025 годах.

Обновление ждёт также центр помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе, где живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Завершить капремонт с перепланировкой помещений планируют в 2025-м.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для оснащения 44 учреждений в этом году закупят оборудование, новую мебель и бытовую технику. Там поставят дополнительные технические средства для прачечных и пищеблоков.

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#подмосковье
#московская область
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Руководитель центра-лагеря в Волоколамске получил почётный знак III степени
13 июня 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Высокую правительственную награду получил руководитель центра - лагеря в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме Правительства Московской области.

«За вклад в развитие региона почётный знак III степени вручили директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» Дмитрию Еремейцеву. Вот уже много лет под его руководством Комплексный центр оказывает социальную помощь жителям Подмосковья, в том числе и лагерь им. 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске», — поделились в пресс-службе.

Под чутким руководством Дмитрия Еремейцева и коллектива ПВР уже несколько лет в центре оказывают помощь людям.

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