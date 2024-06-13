Захарова: обстрел ВСУ журналистов НТВ в Горловке был целенаправленным ударом

Фото: сайт МИД РФ
Атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел. Об этом в рамках брифинга заявила российский дипломат Мария Захарова.
«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, <...> тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», –сказала официальный представитель МИД РФ.
Также она подчеркнула обязанность таких международных организаций, как ОБСЕ и ЮНЕСКО призвать киевский режим ответить за такие атаки.
О ранении трех журналистов НТВ сообщал ранее мэр Горловки Иван Приходько. Он уточнил, что атака со стороны украинских военных застала их, когда сотрудники телеканала исполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский.
Позже главврач горловской больницы Нелля Якуненко сообщала, что журналисты в коме и им проводятся операции.
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