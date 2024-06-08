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Захарова призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки

08 июня 2024, 18:21
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Западные страны не любят платить по долгам, однако им придётся компенсировать Африке годы издевательств и эксплуатации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в полях ПМЭФ-2024.
Она подчеркнула, что необходимо поднять тему компенсации Африке столетий её эксплуатации, истребления её населения и грабежа её ресурсов.

Запад не любит платить по долгам, возвращать награбленное и никогда не признаёт себя виновным. Однако сейчас настали другие времена, которые открыли миру возможности открыто говорить каждой конкретной стране.



Захарова отметила, что БРИКС предоставляет государствам возможность через своём участие получать настоящее равноправие, а также возможность высказать свою точку зрения.

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#запад
В Совфеде оценили намерение Киева взыскать ущерб с России за Каховскую ГЭС
Сенатор Кастюкевич: намерение взыскать ущерб за Каховскую ГЭС абсурдно и безумно
08 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/DedMityay

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Киев может предъявить ущерб за взорванную Каховскую гидроэлектростанцию только самому себе. Об этом сообщает РИА Новости.
Кастюкевич назвал намерения Украины абсурдными, ведь именно боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС колоссальный ущерб. Он добавил, что ​безумное желание киевского режима абсолютно лишено здравого смысла.

Ранее глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Киев планирует обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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#суд
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#всу
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#херсонская область
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Медведев назвал пособником террористов спонсируемую Соросом НПО
Медведев назвал FIDH пособником террористов
08 июня 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Международную федерацию прав человека (FIDH) пособников террористов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
FIDH, финансируемая фондом Open Society Foundations* миллиардера Джорджа Сороса, обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с запросом выдать ордер на арест Медведева, замруководителя администрации президента России Алексея Громова и ряда российских журналистов.

Медведев написал, что такое решение воспринимает как признание эффективности усилий против неонацистского режима в Киеве. Он назвал FIDH и подобные ей неправительственные организации пособниками террористов, которые убили более 20 мирных жителей Луганска.

По словам зампреда Совбеза, это мотивирует его продолжить борьбу с неонацистами.

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#дмитрий медведев
#терроризм
#нпо
#арест
#суд
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России на части
08 июня 2024, 16:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов Запада о разделе РФ на части. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кнайсль, она слышала данное заявление от президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу российской территории на пять частей. Она отметила, что по этому вопросу были дебаты среди западных политиков.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что задолго до 2022 года люди делали говорили о том, что было бы более разумно провести некую «балканизацию РФ».

Ранее Кнайсль сообщила о том, что Россия является частью восточного мира. Она утверждает, что конфликт Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.

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#сша
#россия
#конфликт
#мид
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На ПМЭФ заключили 982 соглашения на почти 6,5 триллионов рублей
08 июня 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

За четыре дня проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) было заключено 982 соглашения на общую сумму более 6,4 триллионов рублей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что указанное число включает в себя только те соглашения, которые не являются коммерческой тайной. Таким образом, соглашений на самом деле было заключено ещё больше.

Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице с 5 по 8 июня. В этом году его посетили свыше 21 тысячи представителей 139 стран.

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#пмэф
#россия
#форум
#соглашения
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Макрон перечислил «кирпичи» для длительного мира на Украине
Макрон назвал ядерный вопрос одним из «кирпичей» длительного мира на Украине
08 июня 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Саммит по урегулированию украинского конфликта, который состоится в Швейцарии, станет стратегической дискуссией и поможет заложить основу для решения ситуации. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.
Макрон назвал «кирпичами» длительного мира» на Украине ядерный вопрос, обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры и продовольствия. Государства, которые посетят конференцию, смогут достичь договорённостей по всем этим пунктам.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по завершении конференции участники не смогут подписать мирное соглашение, поскольку для этого должна присутствовать Россия.

Саммит по Украине состоится 15 и 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток. На данный момент более 100 государств подтвердили своё участие. Россия на конференцию приглашена не была.

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#эммануэль макрон
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#мир
#саммит
#швейцария
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Кадыров сообщил о личной встрече Путина и своего сына Эли
08 июня 2024, 14:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Эли Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале написал Рамзан Кадыров, сопроводив пост фотографиями со встречи.
В свои юные годы Эли Кадыров занимает пост гендиректора спортивного клуба «Ахмат» в Чечне. По словам Кадырова-старшего, глава российского государства сам пригласил его сына на личную встречу.

Владимир Путин поздравил Эли Кадырова с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про дедушку Ахмата Кадырова — первого президента Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что российский лидер дал Эли мудрые советы и напутствия, которые помогут во взрослой жизни.

Ранее сообщалось, что старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта региона Ахмат Кадыров назначен на пост президента футбольного клуба «Ахмат». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО

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#владимир путин
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#лидер
#рамзан кадыров
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Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО
Захарова: РФ будет реагировать на заявления США по ЯО в соответствии с доктриной
08 июня 2024, 13:08

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, передает РИА Новости.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне уже не осознают, о чем говорят и зачем. Захарова отметила, что по непонятной причине Штаты на регулярной основе используют слова, связанные с Россией, для выстраивания концептуальных вещей.

Она добавила, что власти Соединенных Штатов должны объявлять о таких вещах в привязке к национальным интересам государства, а не исходя из моментальной информационной политической ситуации.

Напомним, ранее Белый Дом сделал заявление о том, что видит необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Данное высказывание вышло сразу же после окончания выступления российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

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NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на срок в 10 лет
08 июня 2024, 08:49

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на 10 лет о поддержке в ряде областей, включая предоставление «нелетальной» оборонной помощи. Об этом информирует телеканал NHK.
Уточняется, что премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, в рамках которого стороны намерены подписать это соглашение. Токио планирует оказывать Киеву помощь в сфере безопасности, разведки и лечения военных ВСУ.

Согласно информации источника, в сфере восстановления инфраструктуры Япония намерена оказывать помощь Украине в разминировании, улучшении гуманитарного положения женщин и детей, а также развитию украинского сектора сельского хозяйства.

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#украина
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В Крыму национализируют квартиру «дружка» Зеленского
В Крыму национализируют квартиру приятеля Зеленского Хомутынника
08 июня 2024, 08:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Имущество украинского олигарха Виталия Хомутынника, который связан с Владимиром Зеленским, национализируют в Крыму. Об этом сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
Политик отметил, что квартира Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма попала в новый список объектов, которые подлежат национализации. Константинов подчеркнул, что данный список уступает по масштабности предыдущим, но все равно включает в себя крупные активы.

Глава парламента республики заключил, что в скором времени власти намерены перевести в собственность Крыма и другие объекты, принадлежавшие окружению предводителю киевского режима.

Ранее сообщалось, что квартира в Ялте, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

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Квартиру Зеленских в Ялте приобрели за 44,3 миллиона рублей
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