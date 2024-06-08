Захарова призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки

Фото: сайт МИД РФ
Западные страны не любят платить по долгам, однако им придётся компенсировать Африке годы издевательств и эксплуатации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в полях ПМЭФ-2024.
Она подчеркнула, что необходимо поднять тему компенсации Африке столетий её эксплуатации, истребления её населения и грабежа её ресурсов.
Запад не любит платить по долгам, возвращать награбленное и никогда не признаёт себя виновным. Однако сейчас настали другие времена, которые открыли миру возможности открыто говорить каждой конкретной стране.
Захарова отметила, что БРИКС предоставляет государствам возможность через своём участие получать настоящее равноправие, а также возможность высказать свою точку зрения.
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Запад не любит платить по долгам, возвращать награбленное и никогда не признаёт себя виновным. Однако сейчас настали другие времена, которые открыли миру возможности открыто говорить каждой конкретной стране.
Захарова отметила, что БРИКС предоставляет государствам возможность через своём участие получать настоящее равноправие, а также возможность высказать свою точку зрения.
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Анастасия Чинкова