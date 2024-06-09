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Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ

Захарова: Запад строил козни перед проведением ПМЭФ
09 июня 2024, 13:51
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что западные страны продолжат строить козни. По словам Захаровой, это также видно по тому, как россиянам не выдают визы, аккредитации и иные документы.

Она заключила, что Россия продолжает заниматься конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым ​сообществом.



Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров
09 июня 2024, 14:35

Фото РИА Новости/Павел Бедняков

Пожар площадью около 225 квадратных метров произошел на «СКА Арене» в Северной столице минувшей ночью. Об этом сообщает портал 78.ru. Известно, что в результате инцидента частично пострадала трибуна, а также поверхность арены и щиты с рекламой. Сумма ущерба пока неизвестна. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.
До этого сообщалось о пожаре на Гусарской улице Петербурга. При возгорании обрушилась кровля офиса. Людей эвакуировали, пострадавших нет, обстоятельства устанавливаются. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Известно, что офис находится на территории асфальтобетонного завода.

Кроме того, в ГУ МЧС по Петербургу сообщали о пожаре площадью десять квадратных метров в трехкомнатной квартире на Гаванской улице города.

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Глава Гагаузии прибыла в Москву
Гуцул прибыла в Москву на второй съезд оппозиционного блока «Победа»
09 июня 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул приехала в Москву для участия во втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа», сообщает РИА Новости.
Съезд проходит в Москве в воскресенье, как ранее анонсировал лидер блока Илан Шор. На мероприятии планируется обсудить позицию по президентским выборам в Молдавии и подготовку к референдуму о вступлении страны в ЕС.

Напомним, что 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Тогда было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», в который вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор был избран председателем исполнительного комитета нового блока.

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«Услышали»: Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках
Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках
09 июня 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о возможных поставках российских вооружений странам-врагам США услышали и поняли на Западе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, там еще есть люди, умеющие анализировать ситуацию.
«Я не сомневаюсь, что услышали. Я не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто заниматься эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», – сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Москва симметрично отвечает на враждебные действия западных стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никому не обязана сообщать регионы поставок дальнобойных вооружений.

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В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО
BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами
09 июня 2024, 12:53

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений, сообщает Business Insider.
«Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — говорится в статье.
Обозреватели полагают, что Байден фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Отмечается, что это стало разочарованием для украинских чиновников, которые активно продвигали идею вступления в НАТО после окончания войны.

Business Insider также приводит слова Байдена из интервью Time, где он заявил, что не готов поддержать вступление Украины в НАТО из-за значительной коррупции, свидетелем которой он был, когда посещал страну в качестве вице-президента.

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Песков: Германия «разрывается», пытаясь одновременно угодить и ЕС, и США
09 июня 2024, 12:41

Фото: Сайт Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия, будучи несамостоятельным государством, старается угодить одновременно Соединенным Штатам, Евросоюзу и НАТО, что приводит к её «разрыву» между ними. Фрагмент интервью с пресс-секретарем президента России опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, который утверждал, что после поражения во Второй мировой войне Германия утратила суверенность и самостоятельность.

«В условиях этого дефицита власти Германии изо всех сил пытаются угодить и Брюсселю, и Вашингтону, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как им приходится разрываться?» — отметил Песков.
По мнению представителя Кремля, именно это стремление Германии угодить всем и вызывает заявления немецких политиков о подготовке к крупному конфликту.

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Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом
09 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Delpixart

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Информация опубликована на сайте Белого дома.
Отмечается, что лидеры двух государств обязуются поддерживать усилия Евросоюза и стран «Большой семерки» по получению прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины. Президенты Франции и США обеспокоены поставками оружия РФ, в особенности из Ирана и Северной Кореи.

Главы государств также переживают из-за якобы покупкой Россией «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства» из КНР.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

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#евросоюз
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Названа причина, по которой Украина не стала нападать на Приднестровье
Додон: Киев не напал на Приднестровье, потому что де-юре это часть Молдавии
09 июня 2024, 08:24

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что украинские власти не стали атаковать Приднестровье, так как юридически регион является частью молдавского государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Додон поделился, что неоднократно разговаривал с главой Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским и объяснял ему, что нахождение в составе Молдавии — это единственная гарантия безопасности для региона. Политик отметил, что ВСУ абсолютно точно совершили бы нападение на ПМР после начала спецоперации на Украине.

Додон добавил, что в нынешней ситуации ВСУ необходимо получить согласие Кишинева на подобные действия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#политика
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КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
Ренхап: КНДР с субботы отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
09 июня 2024, 08:07

Фото: iStock/ffikretow

КНДР с субботы, 8 июня, отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Точное количество обнаруженных в воздухе воздушных объектов составляет 330. Отмечается, что более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи.

Согласно информации источника, остальные объекты, по всей видимости, не достигли государства.

Напомним, КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо. Шары с мусором со стороны Северной Кореи также отправлялись в конце мая этого года.

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#южная корея
#мусор
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Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
09 июня 2024, 07:22

Фото: сайт Кремля

Помощник президента России Владимир Мединский готов отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории после того, как ведомство возбудило против него уголовные дела. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мединского, он сделал бы это с удовольствием, поскольку такой поступок мог бы многое изменить в жизни украинцев к лучшему. Помощник президента России добавил, что он вместе с Анатолием Торкуновым и академиком Чубарьяном многого добились в вопросах исторического просвещения.

Напомним, 6 июня текущего года на Украине против Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили уголовные дела из-за написанного ими учебника истории. По данным СБУ, в учебнике полностью сфальсифицирована историческая информация по становлению Украины как государства.

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