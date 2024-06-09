Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что западные страны продолжат строить козни. По словам Захаровой, это также видно по тому, как россиянам не выдают визы, аккредитации и иные документы.
Она заключила, что Россия продолжает заниматься конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым сообществом.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Она заключила, что Россия продолжает заниматься конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым сообществом.
Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Екатерина Коршунова