Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии

Фото: сайт МИД РФ
Мария Захарова назвала действия молдавских пограничников «Санду-рейхом» после того, как они задержали на несколько часов прибывших из России пассажиров в аэропорту Кишинева. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что у возвращающихся из России граждан, признанных «неблагонадежными», рвут паспорта.
11 июня стало известно, что в аэропорту Кишинева правоохранительные органы задержали граждан, вернувшихся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ответ на действия полиции люди кричали «позор» и исполняли «Священную войну».
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«Санду-рейх», — написала она.
11 июня стало известно, что в аэропорту Кишинева правоохранительные органы задержали граждан, вернувшихся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ответ на действия полиции люди кричали «позор» и исполняли «Священную войну».
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Артем Кузьмин