Захарова опровергла информацию о предложении РФ к США заморозить конфликт на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация западных СМИ о предложении России к США о заморозке конфликта на Украине является ничем иным, как неверной интерпретацией публичных российских заявлений.
«Мне кажется, это просто интерпретация того, о чем говорили мы, говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры. Почему они не идут и так далее», - заявила Захарова.
Она предположила, что российскую точку зрения неверно интерпретировали, и, возможно, это сделано умышленно.
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