США хотят «укрепит» связи между американскими и украинскими СМИ

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Госдепартамент США намерен осуществить программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских СМИ.
Отмечается, что на программу планируется выделить $350 тыс.
При этом, предполагается уделить особое внимание журналистам-расследователям, которые, в частности, интересуются прозрачностью работы местной власти.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.
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«Проект направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.
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Мелисса Тимофеева