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США хотят «укрепит» связи между американскими и украинскими СМИ

14 февраля 2024, 15:37
Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Госдепартамент США намерен осуществить программу обмена опытом для сотрудников украинских и американских СМИ.
Отмечается, что на программу планируется выделить $350 тыс.

«Проект направлен на развитие долгосрочных партнёрских отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ», — приводит RT текст соответствующего документа.


При этом, предполагается уделить особое внимание журналистам-расследователям, которые, в частности, интересуются прозрачностью работы местной власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявлял, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.

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Французские СМИ утверждают, что Зеленский собирался убить Макрона
France 24: Зеленский собирался убить Макрона и обвинить в этом Россию
14 февраля 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский планировал убить президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Об этом сообщает телеканал France 24, который в своем сюжете показал скриншоты переписки, где шло обсуждение об убийстве французского лидера.
При этом в сообщении указывается, что Макрон отменил запланированный визит на Украину как раз после того, как узнал об этом. Французские СМИ при это считают, что эту переписку «слили» люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

В представленных скриншотах говорится, что над операцией по устранению Макрона работал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Однако Залужный испортил план, передав информацию французам по своим каналам.

По предварительным данным, Макрона хотели убить якобы для того, чтобы потом обвинить в этом Россию и еще глубже втянуть Францию в конфликт на Украине.

Напомним, 11 февраля Макрон внезапно отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Он должен был посетить Украину 13 и 14 февраля.

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#минобороны
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Генпрокурор Западной Вирджинии: Байден не в состоянии выполнять свои обязанности
Генпрокурор Западной Вирджинии потребовал признать Байдена профнепригодным
14 февраля 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис официальное обращение с призывом признать главу Белого дома Джозефа Байдена профессионально непригодным и не способным выполнять свои обязанности.
В своём письме Морриси ссылается на недавний доклад специального прокурора Роберта Хура, расследующего дело о халатности при хранении секретных документов, передаёт телеканал Fox News. В документе представитель юстиции назвал американского президента «пожилым человеком с плохой памятью».

Генпрокурор предлагает Камале Харрис воспользоваться своими должностными полномочиями в соответствии с 25-ой поправкой. Согласно этому правовому акту, вице-президент может взять на себя выполнение части обязанностей главы государства в случае, если действующий лидер является недееспособным. Морриси уверен, чт сейчас наступил именно такой случай. В доказательство своей правоты он привёл несколько эпизодов, когда преклонный возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными лидерами.

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#джозеф байден
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Политолог Дудаков прокомментировал цели возможных новых траншей США Украине
14 февраля 2024, 15:06

Фото: istockphoto.com/Andrii Atanov

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.
По его мнению, если украинский фронт падёт, то репутация нынешнего президента США Джо Байдена ещё сильнее снизиться.

При этом, считает Дудаков, предполагаемый новый транш является лишь «тенью былого величия».

«Выделяется $60 млрд, но из них $30 млрд сразу уходят Пентагону на восполнение запасов, и только $15 млрд на новые военные транши к киевскому режиму. Причём это предполагается до сентября 2025 года. Но это то, что, по мнению США, должно помочь удержать украинский фронт, чтобы он не рухнул в ближайшее время, так как это похоронит президентство Байдена», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что США пробуют управлять беспорядком по всему миру, тем самым нарушая спокойствие всех затронутых ими регионов.

«США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Лаврова.

Также Сергей Лавров заявлял, что, если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.

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#сша
#сергей лавров
#украина
#политика
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«Мёртв»: В Конгрессе США сделали неутешительный прогноз о проекте помощи Украине
Конгрессмен Миллс: У законопроекта по помощи Украине нет шансов на одобрение
14 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/Andrii Atanov

Законопроект о помощи Украине не пройдёт через голосование в палате представителей, с таким заявлением выступил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью для Newsmax.
«Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей). Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — прокомментировал ситуацию Миллс.

По его словам, Соединённым Штатам необходимо сконцентрироваться на внутренних вопросах, таких как: незаконная миграция, улучшение боеспособности Вооружённых сил, а также энергетическая независимость.

Миллс подчеркнул, что достичь прогресса в этих сферах невозможно, будучи сфокусированными на проблемах чужой страны.

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#сша
#украина
#сво
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Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
14 февраля 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах РФ в республике Александр Ёлкин. Ему вручили ноту протеста по поводу объявления МВД России в розыск некоторых литовских дипломатов.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Литовской Республики протест охарактеризован как «строгий». Причиной ноты названо решение властей РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других граждан Литвы за решения и действия, предпринятые ими, при исполнении своих служебных обязанностей. Ранее для дачи объяснений по тому же поводу в МИД Латвии вызывался временный поверенный в делах РФ в стране Олега Зыкова.

Накануне, 13 февраля, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, министра финансов и бывшего министра внутренних дел Латвии, министра культуры Литвы и ряд других политиков и госчиновников стран Балтии.

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#мвд
#розыск
#мид
#рф
#латвия
#литва
#эстония
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Глава МО Индонезии Субианто предварительно лидирует на выборах президента
14 февраля 2024, 13:32

Фото: iStock/Galih Andhika Putra

Предварительно, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто набрал на выборах президента наибольшее количество голосов. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время официальные результаты выборов не опубликованы, однако согласно оценкам социологических исследований Субианто лидирует, набирая 59,72% голосов.

По информации агентства, экс-губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново и экс-губернатор Джакарты Басведан Анис набирают 16,9% и 23,38% соответственно.

Отмечается, что официальный подсчет голосов избирателей может длиться до нескольких недель.

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#индонезия
#выборы
#президент
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«А президент-то нелегитимный»: противники Зеленского воспользуются утратой им полномочий
Страна.ua: противники Зеленского могут воспользоваться утратой им полномочий
14 февраля 2024, 13:30

Противники президента Украины Владимира Зеленского могут воспользоваться официальной утратой его полномочий 21 мая текущего года и начать продвигать тему его нелегитимности. Так пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники.
В материале указывается, что ситуация на линии боевого соприкосновения может резко ухудшиться. Также в стране могут начаться социально-экономические проблемы из-за задержек поставок помощи от Запада.

«И всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента и тем более если к этому подключится Залужный, то тема "а президент-то нелегитимный" может этот накат дополнительно усилить», — говорится в публикации украинского издания.

При этом также уточняется, что в политических кругах Украины многие считают, что в мае украинский президент станет незаконным, так как украинская конституция не запрещает выборы лидера страны во время военного положения.

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#выборы
#президент
#страны
#конституция
#всу
#зеленский
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Столтенберг заявил об отсутствии явной военной угрозы для стран НАТО
14 февраля 2024, 13:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Страны НАТО в настоящее время не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Это высказывание, которое цитирует телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», не очень вяжется с недавним заявлением воинственного норвежца о том, что НАТО следует быть готовым к многолетнему противостоянию с Россией. Он также предупреждал, что в случае победы над Украиной «российская агрессия» вполне может распространиться и на другие страны. Поэтому генсек альянса считает необходимым продолжать поддерживать Киев, а также наращивать военный потенциал НАТО.

Столтенберг также подверг критике слова Трампа о том, что он, будучи главой государства, он угрожал союзникам по Североатлантическому блоку не защищать их в случае нападения России. По мнению руководителя альянса, такими заявлениями Трамп ставит всех военных НАТО под угрозу. Он также выразил надежду, что, вне зависимости от того, кто станет президентом, США останутся верными всем союзническим обязательствам.

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#нато
#россия
#сша
#страны
#киев
#трамп
#украина
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Лавров описал перспективы переговоров с Западом по вопросу Украины
Лавров: С учётом позиции Запада вариантов договориться по Украине не видно
14 февраля 2024, 12:23

Фото: сайт Кремля

Если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал во время своего выступления в рамках «парламентского часа» на Пленарном заседании Государственной думы. Он отметил нарастание международной напряжённости, которая происходит не по вине России, а из-за упорного нежелания западных стран во главе с США отказаться от опасных заблуждений относительно своих ложных преимуществ и своей исключительности.

Сергей Лавров указал, что США демонстрируют политику экспансии и попытки сохранить дряхлеющую гегемонию не только на Украине, но и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Глава российского МИД подчеркнул, что, вопреки враждебной линии коллективного Запада, Россия в своей внешней политике будет придерживаться суверенной линии, служащей национальным интересам, а также развитию стратегического сотрудничества со странами Глобального Юга и формированию многополярного мира.

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#сша
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#сергей лавров
#мид
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