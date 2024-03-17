Захарова ответила на предложение Макрона о прекращении огня на Украине

Фото: Пресс-служба МИД России
Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Франции стоит прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на готовящийся призыв французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на Украине во время Олимпиады.
Она также указала, что Макрону в этом случае также следовало бы обратить внимание на стороны ближневосточного конфликта.
Президент Франции ранее высказывался о готовности предложить прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже и готовности вести переговоры с российским лидером о деэскалации конфликта на Украине.
Олимпиада запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Читайте также:
«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады
Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
Президент Франции ранее высказывался о готовности предложить прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже и готовности вести переговоры с российским лидером о деэскалации конфликта на Украине.
Читайте также:
«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады
Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
Артем Кузьмин