Захарова предупредила о риске похищения россиян на Олимпиаде в Париже

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Россиянам, планирующим посетить Олимпийские игры-2024 в Париже, следует сохранять бдительность, поскольку возможны провокации, похищения и задержания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».
Дипломат подчеркнула, что подобное уже происходило с соотечественниками за границей в предыдущие годы, поэтому сейчас важно помнить об этом.
Захарова также отметила, что власти Франции в настоящее время активно работают над тем, чтобы пребывание россиян на Олимпийских играх было наполнено множеством трудностей.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявил, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх в Париже. При этом он выразил поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.
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Захарова также отметила, что власти Франции в настоящее время активно работают над тем, чтобы пребывание россиян на Олимпийских играх было наполнено множеством трудностей.
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Анастасия Чинкова