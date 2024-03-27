Россиян, желающих посетить Олимпийские игры, предупредили о рисках инцидентов

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Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил россиян, собирающихся посетить Олимпийские игры-2024, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что власти также создают препятствия для работы российских дипломатов в период проведения игр. Им не только запретили посещать мероприятия в рамках Олимпиады, но и не дают гарантий получения пропусков для передвижения по центру Парижа, который в этот период будет полностью перекрыт и где находятся все посольские учреждения.
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Анастасия Чинкова