Кафельников: МОК не может требовать осуждения СВО от российских спортсменов

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Олимпийский чемпион, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил о том, что у Международного олимпийского комитета (МОК) нет никакого права требовать от российских спортсменов осуждения СВО для допуска их к участию в Олимпиаде-2024.
«Какие требования МОК может предъявлять к российским спортсменам. Никто не должен подписывать никаких бумаг. Российские теннисисты заполняли документы, и ничего подобного не было. Если речь идёт о выступлениях под нейтральным флагом, условия могут быть, но никто не может потребовать обсуждения СВО», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кафельников.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил условия участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Так, по его мнению, созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) для российских спортсменов условия таковы, что мало кто реально сможет поехать и отобраться на Олимпиаду.
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Мелисса Тимофеева