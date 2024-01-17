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Захарова высказалась о героях пранков Вована и Лексуса

Мария Захарова: герои пранков Вована и Лексуса вызывают жалость
17 января 2024, 14:25
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала героев розыгрышей пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). В выпуске передачи «Шоу Вована и Лексуса», она заявила, что личности, с которыми общаются пранкеры, вызывают жалость.

«Эти люди сами отторгли себя от общества. Они сделали так, чтобы у наших людей, у нашего народа возникла не то что ненависть. Ненависти, кстати говоря, нет. Есть жалость, брезгливость и абсолютное отторжение», — сказала Захарова.
Она отметила, что удивлена тому, что герои розыгрышей разговаривают с пранкерами. Дипломат с иронией сказала, что возможно они знают кто им звонит, но им нравится.


До этого дизайнер Артемий Лебедев назвал собеседников Вована и Лексуса кретинами. По его мнению, они дискредитируют сами себя. В то же время, работу пранкеров он назвал блестящими спецоперациями.

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Синоптик Вильфанд пообещал москвичам холодное воскресенье
17 января 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в воскресенье, 21 января, в Москве ожидается заметное похолодание.
Специалист отметил, что вообще на этой неделе погода в столице характеризуется неустойчивостью и некоторой изменчивостью, она будет варьироваться от «неустойчивой до очень неустойчивой».

«Но будут только в первой половине дня в виде мокрого снега. Ветер будет затихать, но всё равно останется на уровне 10-11 м/с. Но начиная с вечера пятницы гребень высокого давления приведёт к понижению температуры: уже днём в субботу она будет колебаться в промежутке от -3 до -8°C. В воскресенье станет еще холоднее: от -8 до -13 °C, что на целых 5°C ниже нормы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также спрогнозировал «погодные качели» в Москве в ближайшие дни.

«Сейчас на термометре -10°С, а к утру четверга будет -20°С. В течение дня температура очень быстро пойдёт на подъём и к ночи на пятницу повысится до 0... 1°С. Причём это будет сопровождаться довольно обильным снегопадом с количеством осадков до 10 мм. Причём под конец, уже ночью, когда пойдёт положительная температура, снег сменится мокрым снегом с дождём. Но это тоже на полдня, так как уже в пятницу к вечеру опять понижение температуры», — заявил в беседе с RT Шувалов.

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#температура
#ветер
#москва
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Подмосковная школьница вышла в финал олимпиады по избирательному праву
17 января 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Старшеклассница из подмосковного Воскресенск Виктория Сокол прошла в финал Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум», сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«За победу в Олимпиаде будут бороться 88 претендентов из 37 субъектов России и федеральной территории «Сириус», среди которых Виктория Сокол, представляющая городской округ Воскресенск», — говорится в сообщении.
Олимпиада проводится в двух категориях — для десятиклассников и для учеников 11-х классов. И на счету Виктории Сокол уже есть одна победа: в прошлом году она стала лучшей среди учащихся десятых классов.

Информация о сроках проведения финала будет размещена на официальном сайте мероприятия.

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#выборы
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Народные приметы на Крещение — почему нельзя стирать вещи и лить слезы
Народные приметы на Крещение могут предсказать, каким будет 2024 год
17 января 2024, 15:14

Фото: istock / Svetlana Krayushkina

Скоро православные будут отмечать сразу два праздника - 18 января — Навечерие Богоявления и 19 января — Крещение Господне. Что можно, а что нельзя делать в эти дни рассказал портал 72.ru.

Считается, что по погоде определить, каким будет предстоящий год. Если в Крещенский сочельник дует сильный ветер с юга, значит, лето будет дождливым и с грозами. Если 18 числа началась метель, то через 3 месяца хорошей погоды не будет.

В сам праздник 19 января люди также наблюдали за погодой. Если не ударили Крещенские морозы, то в скором времени в мире могут произойти большие изменения. Если в Крещенскую ночь на небе полная луна, то весной будет половодье, а если ночь морозная и безоблачная — ожидается сухое и жаркое лето.

В Крещенский сочельник принято придерживаться строгого поста – на стол подают «сочиво» или кутью. Другие блюда можно будет употребить после утреннего богослужения 19 января.

В эти дни нельзя ругаться, а также думать о негативе. 18 января нельзя давать деньги в долг, но нужно помогать тем, кто в этом нуждается. 19 января нельзя затевать уборку дома, выносить мусор и еду, стирать одежду. Люди верили, что вся вода в этот день — особенная. Также по поверью, на Крещение нельзя плакать, иначе умываться слезами придется весь год.

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#крещение
#метель
#морозы
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Школьники Подмосковья могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»
17 января 2024, 15:10

Фото: istockphoto / Motortion

Школьники Подмосковья могут развить навыки кибербезопасности в новом сезоне Всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» направлен на помощь школьникам и родителям стать умнее и безопаснее в цифровом мире.

«Мобильные гаджеты и интернет являются неотъемлемой частью жизни каждого школьника, поэтому особенно важно преподавать самым маленьким пользователям умение разбираться в огромном потоке контента. По словам Плуготаренко, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов и стать более уверенными в сети», — подчеркнул гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Стоит отметить, что для участников проекта разработали три ролика на темы «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

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Опрос: Большинство россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами
17 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/Tomasz Śmigla

Опрос «Группы Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что 55% россиян хотели стать профессиональными музыкантами.
«Больше половины россиян (55%) признались, что хотели бы стать профессиональными музыкантами, а каждый второй (49%) из них хочет таким образом исполнить мечту детства», — приводит «Москва 24» данные исследователей.

При этом, отмечается, что 77% респондентов высказали мнение о том, что в перспективе 3-5 лет профессия музыканта сохранится, а сами исполнители будут популярны всегда.

Другой опрос ЭФКО и A2:Research изучил мнение граждан нашей страны о еде будущего. Так, 61% хотели бы попробовать еду будущего, 26% из которых объяснили это повышенным интересом ко всему новому.

«Респонденты считают, что уже через 10-20 лет в их привычный рацион вполне может войти растительное мясо (28%), для такого же числа россиян растительное мясо, молоко и йогурты уже стали более-менее привычными продуктами», — приводит RT текст этого исследования.

Вместе с тем, 25% респондентов представляет, что в будущем население планеты будет употреблять блюда, которые напечатаны на 3D-принтере, 22% заявили об инновационных сахарозаменителях, 16% — о блюдах из пробирки или биореактора и 14 — о продуктах из водорослей.

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В крещенскую ночь в Подмосковье продлят работу 325 автобусных маршрутов
17 января 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В крещенскую ночь на 19 января в Московской области будет продлено время работы подмосковных автобусов, следующих до храмов и мест купания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«До 227 купелей можно будет доехать на 325 автобусных маршрутах. По традиции в Крещение работа части автобусов, следующих по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до 3 часов ночи. Это обеспечит комфортный проезд жителям и гостям региона. В обслуживании будет задействовано более 1,8 тыс автобусов. Интервал между рейсами составит 20 минут», – сказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Как отметили в министерстве, в ночь на 19 января до источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде будет курсировать маршрут №29 «Ботово-ЦРБ». К источнику «Белый колодец» в Зарайске можно будет доехать на автобусах №52 «Зарайск – Саблино». В Коломне, чтобы добраться до источника св. Николая Чудотворца, можно будет воспользоваться маршрутом №24 «ст. Коломна – Богдановка».

Список маршрутов, работа которых будет продлена до 3 ночи, можно найти по ссылке.

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Свыше 25 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю
17 января 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На прошедшей неделе катки в парках Подмосковья посетило более 25 тысяч гостей и жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
25 тысяч посетителей зарегистрировано на катках в парках Московской области в период с с 8 по 14 января.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Помимо этого, в общей сложности за неделю в парках побывали 945 тысяч человек. Данные показатели превысили прошлогодние на 134 тысячи.

Стоит отметить, что полный список катков на территории Московской области можно найти на официальном сайте министерства благоустройства Подмосковья.

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На губернаторских каруселях в Подмосковье обновили плейлист
17 января 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Обновлённый плейлист для создания праздничного настроения включили на губернаторских каруселях в Московской области, за неделю с 8 по 14 января на этих аттракционах прокатились более тысячи человек, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

«Бесплатных каруселях, установленные по программе губернатора Московской области, не прекращают работу на зиму. В честь новогодних праздников там обновили музыкальное сопровождение поездок», — отмечается в сообщении.

В регионе по программе губернатора установлено восемь таких каруселей: на центральных площадях в Одинцове и Домодедове, сквере имени Зайцева в Коломне, парке Кривякино в Воскресенске, Центральном парке Ногинска, в городских парках в Чехове и Волоколамске, а также в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде.

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Депутаты ГД хотят обязать иноагентов отчитываться о доходах близких
17 января 2024, 14:37

Фото: istockphoto.com/utah778

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Андрей Луговой выступили с инициативой обязать иноагентов предоставлять сведения о доходах и имуществе членов семьи каждый год.
Они объяснили, что близкие родственники иноагента могут принимать участие во взаимоотношениях между иностранным агентом и его источником из других стран. Так, это может быть предоставление близкому родственнику средств в пользу иностранного агента. Из этого, считают парламентарии, для иноагентов складывается лазейка для обхода обязанности иноагента по передаче сведений о поддержке от иностранного источника с помощью сговора с близкими.

«Прошу оценить целесообразность внесения изменений в части возложения обязанности на физлиц, включённых в Реестр иностранных агентов, предоставлять ежегодно в уполномоченный орган сведения о своих доходах, имуществе, расходах и обязательствах, о доходах, имуществе, расходах и обязательствах близких родственников, а также распространить данную обязанность на лиц, включённых в Реестр физлиц, аффилированных с иностранными агентами», — приводит RT текст обращения депутатов на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

А вот другие депутаты Госдумы Ирина Яровая, Василий Пискарев и Елена Ямпольская разработали законопроект, согласно которому за фейки об армии и публичные призывы к дезертирству наказываются конфискацией имущества у осужденных. Как пишут argumenti.ru, правительство уже одобрило такую инициативу.

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