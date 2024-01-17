Захарова высказалась о героях пранков Вована и Лексуса

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«Эти люди сами отторгли себя от общества. Они сделали так, чтобы у наших людей, у нашего народа возникла не то что ненависть. Ненависти, кстати говоря, нет. Есть жалость, брезгливость и абсолютное отторжение», — сказала Захарова.Она отметила, что удивлена тому, что герои розыгрышей разговаривают с пранкерами. Дипломат с иронией сказала, что возможно они знают кто им звонит, но им нравится.
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