Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, он также открыто говорил о смертоносной деятельность американских биолабораторий на Украине. Работал без страха и не прятался за чужими спинами.
«Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — заключила Захарова.
СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.
Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.
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Элина Позднякова