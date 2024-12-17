Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова

В Казани планируют капитально отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов рублей к 2025 году. Об этом сообщил замглавы исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин. По его словам, в этом году работы провели в 179 многоэтажках, которые обошлись в 3 млрд рублей.