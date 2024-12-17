Теракт в Москве: убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
По предварительной информации, в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник, пишет Shot.
Официально данная информация не подтверждена.
Издание пишет, что СВУ злоумышленник мог примотать к ручке электросамоката, который был припаркован неизвестным возле подъезда за несколько часов до взрыва — около трех часов ночи.
Предполагается, что преступники заложили около 200 граммов тротила и привели взрывное устройство в действие дистанционно, когда мужчины выходили из подъезда и подошли к автомобилю. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к камере подъезда.
Взрывом выбило стекла с первого по третий этаж. Также повреждены еще три автомобиля. Мужчина погибли на месте еще до приезда скорой помощи.
Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра.
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Издание пишет, что СВУ злоумышленник мог примотать к ручке электросамоката, который был припаркован неизвестным возле подъезда за несколько часов до взрыва — около трех часов ночи.
Предполагается, что преступники заложили около 200 граммов тротила и привели взрывное устройство в действие дистанционно, когда мужчины выходили из подъезда и подошли к автомобилю. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к камере подъезда.
Взрывом выбило стекла с первого по третий этаж. Также повреждены еще три автомобиля. Мужчина погибли на месте еще до приезда скорой помощи.
Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра.
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Элина Позднякова