Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

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Во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Установлено, что погибло два человека. Возможно есть другие пострадавшие.
По данным очевидцев, инцидент произошёл около кафе «Плюшки ватрушки», где взрывная волна выбила стёкла и двери на первых этажах здания. Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв раздался 17 декабря около 6 утра.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Тела погибших обнаружены на полу рядом с местом взрыва. Предварительно, ими были генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник.
Точные причины происшествия пока неизвестны, но поступает информация, что на первом этаже было заложено СВУ, которое могли привести в действие дистанционно.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику».
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На месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Тела погибших обнаружены на полу рядом с местом взрыва. Предварительно, ими были генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник.
Точные причины происшествия пока неизвестны, но поступает информация, что на первом этаже было заложено СВУ, которое могли привести в действие дистанционно.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику».
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Мария Моисеева