Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве

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Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли два человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего взрыва, осматривают место происшествия. Кроме того, начались оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски преступников.
Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра. По предварительным данным, погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель. Официально данная информация не подтверждена.
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Элина Позднякова