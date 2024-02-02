Путин наградил сотрудников тульского НПО «Сплав» орденом «За доблестный труд»

Количество избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составляет 112 309 947 граждан, за пределами государства их численность достигает 1,89 миллиона, еще 11 924 человека — в городе Байконур. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Телеграм-канале.