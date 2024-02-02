Путин наградил сотрудников тульского НПО «Сплав» орденом «За доблестный труд»

Фото: сайт Кремля
Работники тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева получили орден «За доблестный труд». Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ можно найти на официальном портале правовой информации.
До этого сообщалось, что российский глава Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян
PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая
Омбудсмен Мишонова рассказала, как замотивировать молодёжь на рождение детей
Алина Юрчак