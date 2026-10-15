Заключенных три года кормят едой с тараканами и мышиным пометом

15 октября 2026, 19:57

Заключенные подали иск против тюрьмы в США из-за еды с мышами и тараканами

Фото: iStock/txking

Шесть заключенных подали иск против тюрьмы в округе Колумбия, обвинив администрацию в пренебрежении санитарными нормами. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на материалы дела.