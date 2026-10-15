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Заключенных три года кормят едой с тараканами и мышиным пометом

Заключенные подали иск против тюрьмы в США из-за еды с мышами и тараканами
Фото: iStock/txking

Шесть заключенных подали иск против тюрьмы в округе Колумбия, обвинив администрацию в пренебрежении санитарными нормами. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на материалы дела.



Заключенные заявили, что им подавали еду с насекомыми, грызунами и их экскрементами. Посторонние предметы в рационе они наблюдали с 2023 года по август 2026-го.

В иске перечислены конкретные инциденты. Например, в крупе заключенные находили экскременты грызунов, в салате — мертвых мышей, в овсянке — тараканов, а в куске торта — паука. В одном случае им подали запеченный картофель с вкраплениями, напоминающими на шерсть.

Истцы, часть которых перевели в другие колонии, заявили, что персонал тюрьмы систематически игнорировал их жалобы на качество питания. Для возмещения ущерба они требуют финансовую компенсацию, точный размер которой не раскрывается.

Лидия Пономарева

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