Заключенных три года кормят едой с тараканами и мышиным пометом
Шесть заключенных подали иск против тюрьмы в округе Колумбия, обвинив администрацию в пренебрежении санитарными нормами. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на материалы дела.
Заключенные заявили, что им подавали еду с насекомыми, грызунами и их экскрементами. Посторонние предметы в рационе они наблюдали с 2023 года по август 2026-го.
В иске перечислены конкретные инциденты. Например, в крупе заключенные находили экскременты грызунов, в салате — мертвых мышей, в овсянке — тараканов, а в куске торта — паука. В одном случае им подали запеченный картофель с вкраплениями, напоминающими на шерсть.
Истцы, часть которых перевели в другие колонии, заявили, что персонал тюрьмы систематически игнорировал их жалобы на качество питания. Для возмещения ущерба они требуют финансовую компенсацию, точный размер которой не раскрывается.
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