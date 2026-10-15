Турист утонул на глазах у серфингистов во Франции
Турист из Германии ушел под воду на глазах у серфингистов во Франции. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Трагедия произошла 14 октября у пляжа Лабенн на юго-западе страны. 37-летний мужчина наглотался воды, катаясь на доске в Атлантическом океане. Другие отдыхающие нашли его бездыханным и вытащили на берег.
Не менее 20 спасателей пытались реанимировать пострадавшего, однако он так и не пришел в себя. В итоге медики констатировали его смерть. Известно, что погибший приехал на отдых вместе с семьей.
Ранее сообщалось, что в Индии восемь 16-летних подростков утонули во время школьной поездки на пляж Дивеагар в округе Пуне. Во время купания они оказались на большой глубине и попали в сильное течение. В результате молодые люди умерли на глазах у одноклассников и других отдыхающих.
Читайте также: