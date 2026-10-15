Убивавшие и насиловавшие девушек оккультисты вышли на свободу
Банда оккультистов, которая насиловала и убивала девушек в Нижнем Новгороде, вышла на свободу. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.
По его данным, группировка из десяти человек осенью 2001 года изнасиловала и убила шесть девушек, некоторые из них были несовершеннолетними. Преступники знакомились с жертвами, а затем вывозили их в безлюдные места, где совершали расправы. На след банды вышли через одного из ее членов, который по такой же схеме убил свою сожительницу.
Сейчас на свободе оказались все, кроме главаря Алексея Цибикина. Мужчина получил пожизненный срок и отбывает его в «Вологодском пятаке». Остальные в зависимости от роли в преступлениях провели за решеткой от 14 до 25 лет, и некоторые из них снова поселились в Нижнем Новгороде.
Уточняется, что лидера группировки на жестокие преступления вдохновила оккультная литература. К текущему моменту он подал десять прошений об улучшении условий содержания.
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