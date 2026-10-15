Убивавшие и насиловавшие девушек оккультисты вышли на свободу

15 октября 2026, 19:26

Mash: убивавшая девушек в Нижнем Новгороде банда оккультистов вышла на свободу

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Банда оккультистов, которая насиловала и убивала девушек в Нижнем Новгороде, вышла на свободу. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.