Банда агрессивных макак терроризирует курортный город в Японии
Банда агрессивных макак начала нападать на людей в японской Югаваре. Об этом сообщает издание Soranews24.
Группа из 20 приматов под названием T1 затерроризировала жителей и гостей города в провинции Канагава, известного своими термальными источниками. По данным местных властей, только за 2025 год зарегистрировали свыше шести тысяч инцидентов, когда макаки нападали на людей, проникали в дома или крали вещи. В сентябре обезьяны окружили 40-летнего мужчину на улице, и одна из них его укусила — это первый подобный случай за всю историю наблюдений.
По какой причине T1 стала вести себя агрессивно, биологи пока не выяснили. Одни эксперты предполагают, что на изменения в поведении этих приматов повлиял некий конфликт с человеком. Некоторые связывают это с тем, что обезьяны селятся в пустующих домах и теряют страх перед людьми.
Специалисты поймали двух альфа-самцов группы и надели на них GPS-трекеры, чтобы оперативнее реагировать на новые происшествия. Местные жители и владельцы отелей опасаются, что из-за агрессивных макак туристы перестанут приезжать на источники, что негативно отразится на экономике города. Среди рассматриваемых мер против обезьян — снос заброшенных зданий.
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