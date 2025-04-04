Заключённый соблазнил медсестру и тюремщицу, а потом сбежал

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В Великобритании осуждённый наркодилер Гарри Пуллен соблазнил медсестру и надзирательницу в тюрьме и сбежал, сообщает газета The Sun.
27-летний заключённый попал за решётку в Бридженде, Уэльс, в 2019 году. Там он познакомился с тюремной медсестрой Элис Хиббс. У пары начался роман. В 2021 году Пуллена перевели в Манчестер, с собой у него был номер телефона Хиббс.
До июля 2021 года они общались онлайн, пока об этом не узнало руководство тюрьмы. Хиббс приговорили к шести месяцам заключения. В суде она говорила, что давно хотела прекратить эти отношения, но боялась из-за угроз мужчины.
Параллельно с Хиббс Пуллен стал «строить отношения» с тюремщицей Рут Шмыло. Их роман начался с того, что заключённый передал ей листок, на котором был указан её номер телефона. Пара начала созваниваться каждый день и занималась сексом по телефону. Позже Шмыло утверждала, что это происходило против её воли.
Пуллен не раз утверждал, что любит Шмыло, и даже устроил ей встречу со своей матерью. Однажды на камеры видеонаблюдения попал момент, как надзирательница посылает заключённому воздушный поцелуй. Началась проверка. Шмыло вызвали в суд.
Тем временем Пуллен попал в больницу, откуда вскоре сбежал. Известно, что в этом ему помогли четыре женщины. Мужчину поймали только через неделю. Он находится под арестом.
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До июля 2021 года они общались онлайн, пока об этом не узнало руководство тюрьмы. Хиббс приговорили к шести месяцам заключения. В суде она говорила, что давно хотела прекратить эти отношения, но боялась из-за угроз мужчины.
Параллельно с Хиббс Пуллен стал «строить отношения» с тюремщицей Рут Шмыло. Их роман начался с того, что заключённый передал ей листок, на котором был указан её номер телефона. Пара начала созваниваться каждый день и занималась сексом по телефону. Позже Шмыло утверждала, что это происходило против её воли.
Пуллен не раз утверждал, что любит Шмыло, и даже устроил ей встречу со своей матерью. Однажды на камеры видеонаблюдения попал момент, как надзирательница посылает заключённому воздушный поцелуй. Началась проверка. Шмыло вызвали в суд.
Тем временем Пуллен попал в больницу, откуда вскоре сбежал. Известно, что в этом ему помогли четыре женщины. Мужчину поймали только через неделю. Он находится под арестом.
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Анастасия Чубина