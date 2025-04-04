Тигр сожрал фермера после того, как разорвал его на части

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В индийском штате Махараштра тигр напал на местного фермера, который был объявлен пропавшим на выходных. Останки 40-летнего Дакрама Дешмука из деревни Кхаири обнаружили утром 31 марта недалеко от поселения, сообщает издание Indian Masterminds.
Родственники погибшего и власти организовали совместные поиски, в ходе которых нашли частично съеденное тело и следы хищника. Жители деревни провели акцию протеста у офиса лесного департамента, требуя поимки тигра и выплаты компенсации. Они заявили, что животное уже месяц угрожает людям и скоту.
Для урегулирования конфликта в Кхаири прибыл политик Нана Патоле из Индийского национального конгресса. После его вмешательства семье Дешмука выделили 1 млн рупий, а позже обещали ещё 1,5 млн.
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Для урегулирования конфликта в Кхаири прибыл политик Нана Патоле из Индийского национального конгресса. После его вмешательства семье Дешмука выделили 1 млн рупий, а позже обещали ещё 1,5 млн.
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Мария Моисеева