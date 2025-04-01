За неделю в российском регионе мошенники обманули жителей на 22 миллиона

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За неделю в российском регионе жертвами интернет-мошенников стал 61 местный житель, а причиненный ущерб достиг 22 миллионов 152 тысяч рублей. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Самая большая сумма, отданная аферистам, составила 10 млн рублей.
«Они обманывали потерпевших, представляясь сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ и следственного комитета, а также покупателями, продавцами, родственниками и их знакомыми. Мошенники работали по привычным схемам: произошло снятие денег, заблокирован счет, взломан личный кабинет, оформлен кредит, родственник попал в беду или близкий человек болен», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.В то же время в Москве полицейские поймали курьера телефонных мошенников, который забрал накопления у 64-летней пенсионерки. Как сообщает АГН «Москва», женщину убедили в том, что ее персональные данные попали в руки злоумышленников и нужно срочно передать деньги для их защиты. В течение нескольких часов москвичка отдала трем разным курьерам 32 миллиона рублей.
«В ходе розыска полицейские вычислили одного из курьеров — это 23-летний житель Подмосковья. Как оказалось, полученные от пенсионерки деньги от передал другому соучастнику по указанию куратора, общение с которым проходило дистанционно», — передает агентство.Поиск других участников мошеннической схемы продолжается.
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Данил Пономарев