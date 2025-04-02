New York Post: В США учительница преследовала и изнасиловала школьника

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В США 44-летняя учительница изнасиловала и преследовала 15-летнего подростка. Инцидент произошел в средней школе штата Нью-Джерси.
Как пишет New York Post, учительницу Эллисон Хавеманн-Нидрах арестовали в июле прошлого года. Как оказалось, заявление на нее написал директор школы, который обратил внимание на странные отношения преподавателя с учеником. Как казалось, одноклассники и коллега Хавеманн-Нидрах видели, как женщина флиртовала с подростков на уроке.
Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что педагог в прямом смысле преследовала ученика. Она отправила ему 25 тысяч личных сообщений. Сам школьник сначала говорил, что встречается с дочерью учительницы, но после признался, что состоял в отношениях именно с Нидрах. Как оказалось, между ними был половой акт.
У учительницы есть два несовершеннолетних ребенка. Ее отправили под домашний арест.
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Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что педагог в прямом смысле преследовала ученика. Она отправила ему 25 тысяч личных сообщений. Сам школьник сначала говорил, что встречается с дочерью учительницы, но после признался, что состоял в отношениях именно с Нидрах. Как оказалось, между ними был половой акт.
У учительницы есть два несовершеннолетних ребенка. Ее отправили под домашний арест.
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Иван Мусатов