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New York Post: В США учительница преследовала и изнасиловала школьника

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В США 44-летняя учительница изнасиловала и преследовала 15-летнего подростка. Инцидент произошел в средней школе штата Нью-Джерси.
Как пишет New York Post, учительницу Эллисон Хавеманн-Нидрах арестовали в июле прошлого года. Как оказалось, заявление на нее написал директор школы, который обратил внимание на странные отношения преподавателя с учеником. Как казалось, одноклассники и коллега Хавеманн-Нидрах видели, как женщина флиртовала с подростков на уроке.

Полиция начала проверку, в ходе которой выяснилось, что педагог в прямом смысле преследовала ученика. Она отправила ему 25 тысяч личных сообщений. Сам школьник сначала говорил, что встречается с дочерью учительницы, но после признался, что состоял в отношениях именно с Нидрах. Как оказалось, между ними был половой акт.

У учительницы есть два несовершеннолетних ребенка. Ее отправили под домашний арест.

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Shot: во Владивостоке неизвестные подожгли и ударили ножом мужчину
02 апреля 2025, 02:32

Фото: iStock/tiero

Во Владивостоке трое неизвестных избили, подожгли и несколько раз ударили ножом мужчину в районе ТЦ «Самоцвет». Об этом сообщает Shot.
«Трое преступников сначала сильно избили 41-летнего мужчину, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли», — пишут в telegram-канале.

Когда пострадавший упал, ему нанесли еще несколько ударов ножом в спину. Окровавленного мужчину нашел охранник. Он доставлен в больницу с серьезными ранениями. Сотрудники полиция запустили проверку и ищут злоумышленников. Мотивы преступников и личность пострадавшего неизвестны.

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#избиение
#поджог
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Khit Thit: российский преподаватель пропал в Мьянме после землетрясения
02 апреля 2025, 00:56

Фото: iStock/Wirestock

Российский преподаватель пропал в Мьянме после землетрясения. Об этом сообщает Khit Thit.
В агентстве отмечают, что пропавший россиянин преподавал в частной средней школе HCIS. Вместе с ним пропали еще четверо учителей данного учебного заведения. Трое являются гражданами ЮАР, а один уроженец Филиппин.

«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — пишут в издании.

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#юар
#россия
#землетрясение
#преподаватель
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ОМОН устроил рейд в столичном фитнес-клубе
ОМОН устроил рейд против мигрантов в фитнес-клубе на Рязанском проспекте Москвы
01 апреля 2025, 23:03

Фото: istockphoto/vichinterlang

Рейд против мигрантов провели сотрудники ОМОН в одном из столичных фитнес-клубов на Рязанском проспекте. Как сообщил Telegram-канал Baza, бойцы выявляют нелегалов из среднеазиатского региона.
«Женщин отпустили, а всех мужчин положили лицом в пол», — сказано в публикации.
Известно, что у мужчин проверяют документы, законно ли они находятся на территории РФ, а также имеются ли у них отметки о военной службе. Аналогичный рейд уже проходил в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы. Омоновцы ворвались и проверили документы у мужчин. Их отпускали при наличии отметки о военной службе.

В марте депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал полностью запретить мигрантам въезд в страну.

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#мир
#россия
#москва
#мигранты
#новости
#рейды
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За неделю в российском регионе мошенники обманули жителей на 22 миллиона
01 апреля 2025, 22:19

Фото: iStock/nevodka

За неделю в российском регионе жертвами интернет-мошенников стал 61 местный житель, а причиненный ущерб достиг 22 миллионов 152 тысяч рублей. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Самая большая сумма, отданная аферистам, составила 10 млн рублей.
«Они обманывали потерпевших, представляясь сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ и следственного комитета, а также покупателями, продавцами, родственниками и их знакомыми. Мошенники работали по привычным схемам: произошло снятие денег, заблокирован счет, взломан личный кабинет, оформлен кредит, родственник попал в беду или близкий человек болен», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.
В то же время в Москве полицейские поймали курьера телефонных мошенников, который забрал накопления у 64-летней пенсионерки. Как сообщает АГН «Москва», женщину убедили в том, что ее персональные данные попали в руки злоумышленников и нужно срочно передать деньги для их защиты. В течение нескольких часов москвичка отдала трем разным курьерам 32 миллиона рублей.
«В ходе розыска полицейские вычислили одного из курьеров — это 23-летний житель Подмосковья. Как оказалось, полученные от пенсионерки деньги от передал другому соучастнику по указанию куратора, общение с которым проходило дистанционно», — передает агентство.
Поиск других участников мошеннической схемы продолжается.

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#счёт
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Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом
DM: больше 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary подхватили норовирус
01 апреля 2025, 22:14

Фото: istockphoto/jarun011

Пассажиры люксового круизного лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом в Великобритании во время плавания. Как пишет издание Daily Mail, речь идет о более 200 зараженных. Уточняется, что лайнер должен был прибыть в Саутгемптон 6 апреля, откуда убыл 8 марта.
Обозреватели подчеркнули, что заражены по меньшей мере 224 человека с учетом 17 членов экипажа, а всего на борту 2,5 тысячи человек. Вспышку норовируса заметили через десять дней после начала круиза.

У путешественников рвота и диарея, что характерно для заболевания. Распространение норовируса происходит через еду, воду и при людском контакте. В основном заболевшие поправляются спустя пару-тройку дней, но бывает, что симптомы проходят лишь через две недели.

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#мир
#великобритания
#вирусы
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