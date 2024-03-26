В Совфеде обсудили вопросы улучшения помощи, оказываемой больным с предиабетом

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Комитет Совета Федерации по социальной политике 4 марта 2024 года провел совещание на тему «Совершенствование нормативного регулирования профилактики диабета 2 типа и оказания медицинской помощи больным с предиабетом».
Участники совещания отметили, что сейчас в России насчитывается более 6 миллионов взрослых и около 60 тысяч детей с установленным диагнозом сахарный диабет. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, количество пациентов с формами скрытого сахарного диабета значительно превышает количество пациентов с уже установленным диагнозом.
В ходе заседания приняли к сведению данные участников рабочего совещания по вопросам профилактики диабета второго типа и оказания медицинской помощи больным с предиабетом.
Органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо продолжить работу по увеличению охвата населения при проведении диспансеризации и скрининга в целях раннего выявления нарушений толерантности к глюкозе, а также начать ведение регистра выявленных пациентов с предиабетом, чтобы обеспечить их диспансерное наблюдение.
Помимо этого, необходимо обеспечить внедрение в клиническую практику терапевтов и выделить финансирование единых стандартов первичной медпомощи взрослым при предиабете в рамках тарифных соглашений с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, разработанных Минздравом России.
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В ходе заседания приняли к сведению данные участников рабочего совещания по вопросам профилактики диабета второго типа и оказания медицинской помощи больным с предиабетом.
Помимо этого, необходимо обеспечить внедрение в клиническую практику терапевтов и выделить финансирование единых стандартов первичной медпомощи взрослым при предиабете в рамках тарифных соглашений с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, разработанных Минздравом России.
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Алина Юрчак