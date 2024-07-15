Закрывшая Трампа при покушении телохранительница оказалась уроженкой России

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Телохранительница, закрывшая республиканского политика Дональда Трампа при покушении, якобы родилась в РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».
Уточняется, что девушка родилась в Рязанской области, была ученицей рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США. В Штатах девушка окончила университет, после чего — школу частных телохранителей.
Данные о российском происхождении подтвердил политолог Алексей Чадаев.
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Данные о российском происхождении подтвердил политолог Алексей Чадаев.
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова