Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что до него дошли сведения, что нынешний американский лидер Джо Байден поручит Минюсту прекратить два дела в отношении него. Об этом сообщает New York Post.
Уточняется, что в настоящее время отсутствую точные сведения по вопросу того, что Байден действительно планирует отдать такое поручение. Согласно последним данным, республиканцу в общей сложности предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел.
Сам же политик назвал эти дела «попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом».
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Сам же политик назвал эти дела «попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом».
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова