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Трамп заявил, что Байден может отменить два судебных дела против него

15 июля 2024, 09:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что до него дошли сведения, что нынешний американский лидер Джо Байден поручит Минюсту прекратить два дела в отношении него. Об этом сообщает New York Post.
Уточняется, что в настоящее время отсутствую точные сведения по вопросу того, что Байден действительно планирует отдать такое поручение. Согласно последним данным, республиканцу в общей сложности предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел.

Сам же политик назвал эти дела «попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом».



Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения
Трамп заявил, что избежал ранения благодаря чтению статистики по мигрантам
15 июля 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Об этом сообщает издание New York Post.
По словам экс-президента, его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу с упомянутой статистикой. Трамп заключил, что намеревался продолжить выступление на митинге, однако агенты Секретной службы увели его, поскольку «это было небезопасно».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#покушение
#трамп
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«Ветераны России» предложили Меладзе продать виллу и перечислить деньги на СВО
15 июля 2024, 09:41

Фото: миедиасток.рф

Общественная организация «Ветераны России» предложила певцу Валерию Меладзе продать свою виллу и перечислить деньги на СВО. Об этом пишет Mash.
По их мнению, так артист не словом, а делом докажет свой патриотичный настрой.

«Такой поступок докажет, что Меладзе готов внести свой вклад в помощь добровольцам и военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий», — сказал Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что покинувший РФ Меладзе скучает по стране и планирует вернуться. Артист сообщил об этом своим родным во время краткого визита в Россию в июне.

Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. «Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп прокомментировал ликвидацию покушавшегося на него стрелка
Трамп: Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки
15 июля 2024, 09:04

Фото: сайт Дональда Трампа

Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки. Об этом заявил бывший американский лидер в интервью газете New York Post.
«Они убили его одним выстрелом. Они проделали фантастическую работу», — сказал Трамп.

По его словам, врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я должен был погибнуть, добавил политик.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован. Мотивы его поступка пока не ясны.

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#выстрел
#президент
#дональд трамп
#врач
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Саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за активов РФ
15 июля 2024, 08:47

Фото: iStock/Diy13

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Страны «Большой семерки» собираются присвоить себе почти 300 миллиардов долларов, которые принадлежат РФ. Саудиты пригрозили избавиться от бумаг Евросоюза, в том числе французских.

Агентство Bloomberg пишет, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. Однако это дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых страны G7 давно забыли.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев направит доходы от замороженных активов РФ на нужды Вооруженных сил Украины, а именно: на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей.

Большая семёрка — неформальное политическое объединение, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. Это международный клуб, в рамках которого эти страны обсуждают свои интересы.

Ранее сообщалось, что Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Daily Mail: Байден допустил вопиющую оговорку в речи о покушении на Трампа
15 июля 2024, 07:58

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский президент Джо Байден допустил «вопиющую» оговорку во время обращения к нации на тему покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом информирует газета The Daily Mail.
«В своем шестиминутном обращении Байден допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования «урной для боя», а бывшего президента Дональда Трампа — «бывшим Трампом», — отмечается в материале.

Помимо этого, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в «поле боя».

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского президента. В момент, когда пуля прилетает в сторону Трампа, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика.

В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выстрел
#политика
#боеприпас
#байден
#трамп
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Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией
15 июля 2024, 06:43

Фото: iStock/lucky-photographer

Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний житель штата, спрятавшись на крыше здания в 100 метрах от сцены, произвёл несколько выстрелов, попав в ухо экс-главы государства. Трампа экстренно доставили в больницу. Стрелка ликвидировали. ФБР расследует это дело как покушение на убийство.

Трамп после покушения заявил, что не будет менять свои планы и посетит в понедельник съезд Республиканской партии в штате Вирджиния, куда он прибыл в воскресенье вечером.

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#джозеф байден
#сша
#политика
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В Японии усилили охрану политиков после покушения на Трампа
15 июля 2024, 06:42

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Главное полицейское управление Японии поручило усилить меры безопасности и охраны политиков после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что меры касаются проведения всех публичных выступлений политиков в стране. В частности, будет усилена безопасность в зоне нахождения зрителей. Также будут использоваться бронепапки и укрытия.

Напомним, что в Японии уже совершались покушения на политиков. В июле 2022 году во время выступления был убит бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. А в апреле 2023 году также во время публичного выступления было совершено покушение на действующего премьера Фумио Кисиду.

После этих случаев в стране усилили меры безопасности: начали проверять личные вещи при проходе на массовые мероприятия, ввели пропуск через рамки металлодетектора, увеличили расстояние между выступающим и зрителями.

Однако после покушения на Трампа было принято решение ещё больше усилить меры безопасности.

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#япония
#дональд трамп
#покушение
#охрана
#безопасность
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«Кандидат-супергерой»: в РАН указали на необходимость смены тактики демократов в США
Эксперт Васильев: в США тактика демократов должна смениться
15 июля 2024, 05:07

Фото: iStock/vchal

Представителям Демократической партии США следует пересмотреть предвыборную тактику после покушения на республиканца Дональда Трампа. Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сообщил в беседе с РБК.
До покушения демократы придерживались тактики обращения внимания на женщин и этнические меньшинства и представляя Трампа в виде злодея. Теперь же, по словам Васильева, нужен такой кандидат, который под пулями вёл бы себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях.

В настоящее время на фоне покушения на Трампа давление на нынешнего главу государства спало. Однако оно может вскоре вновь возрасти. Меньше месяца остаётся до съезда партии, где нужно будет точно определиться с кандидатом. А до самих выборов – около четырёх месяцев. Всё это говорит о том, что против демократов работает время. Если они захотят сменить Байдена, то уже вряд ли успеют раскрутить нового кандидата.

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#джозеф байден
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#сша
#выборы
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«Сместил фокус»: Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев
Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев после покушения
15 июля 2024, 04:52

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник. Об этом политик сообщил в интервью изданию Washington Examiner.
Отмечается, что политик сместил фокус на «призыв к единству». Он рассказал, что изначально текст был посвящён политике Байдена, однако теперь у него появился шанс объединить страну.

В воскресенье сын Трампа сообщил о прибытии отца в Милуоки в штате Вирджиния для участия в съезде Республиканской партии, на котором его должны официально признать кандидатом в президенты США. Решение о визите политик принял, несмотря на совершённое в отношении него покушение в субботу. 20-летний житель штата Пенсильвания, где Трамп выступал перед избирателями, совершил несколько выстрелов в 100 метрах от сцены с политиком. В результате экс-президент был ранен в ухо. Стрелка ликвидировали.

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#выборы
#кандидаты
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