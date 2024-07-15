Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Об этом сообщает издание New York Post.
По словам экс-президента, его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу с упомянутой статистикой. Трамп заключил, что намеревался продолжить выступление на митинге, однако агенты Секретной службы увели его, поскольку «это было небезопасно».
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова