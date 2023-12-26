Залужный заявил о смене военной стратегии ВСУ в 2024 году

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военная стратегия Украины в 2024 году будет значительно отличаться от текущей. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.
Он убеждён, что в следующем году украинские военные смогут действовать «более эффективно».
Вместе с тем, Залужный назвал главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главком украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.
Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.
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Вместе с тем, Залужный назвал главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главком украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.
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Анастасия Чинкова