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«Это справедливость»: Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить

Залужный: все граждане Украины должны участвовать в конфликте против России
26 декабря 2023, 18:07
Фото: istock / undefined undefined

Фото: istock / undefined undefined

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в военном противостоянии с Россией должны принимать участие все граждане Украины. Таким образом он прокомментировал новый законопроект о мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

«Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. <...>Защищать Украину должны все» — цитирует агентство УНИАН заявление главкома в ходе брифинга.
Напомним, сегодня, 26 декабря, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, по которому планируется призвать дополнительно 500 тысяч человек. Также на рассмотрение внесли законопроект, подразумевающий мобилизацию инвалидов третей группы. Так, на фронт могут отправить граждан, у которых отсутствуют какие-то органы, ампутирована конечность, с карликовостью и другими проблемами здоровья.


Депутат Рады Безуглая заявила, что Залужный настаивает на мобилизации людей с ограниченными возможностями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В СПЧ объяснили, почему Залужный призвал не скорбеть из-за потери населённых пунктов
Член СПЧ Ахмедова: Марьинка – не Украина, поэтому Залужный не скорбит из-за неё
26 декабря 2023, 18:40

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потеря Марьинки и ожидаемая потеря Авдеевки не вызывают скорби у украинцев, поскольку эти территории не принадлежат Украине. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахметова в своём Telegram-канале.
Таким заявлением общественница прокомментировала призыв главкомандующего ВСУ Валерия Залужного «не делать какое-нибудь шоу или скорбь» из-за потери населённых пунктов.

Ахмедова отметила, что Авдеевка и Марьинка являются русскими землями, поэтому ВСУ спокойно разрушают их, стремясь стереть с лица земли весь Донбасс.

По её словам, эти территории в принципе не никакого отношения к Украине.

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#валерий залужный
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#днр
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Залужный заявил о смене военной стратегии ВСУ в 2024 году
26 декабря 2023, 18:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военная стратегия Украины в 2024 году будет значительно отличаться от текущей. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.
Он убеждён, что в следующем году украинские военные смогут действовать «более эффективно».

Вместе с тем, Залужный назвал главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главком украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.

Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.

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#валерий залужный
#всу
#украина
#спецоперация
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Залужный допустил скорое взятие российскими военными Авдеевки
26 декабря 2023, 17:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что в скором времени российские военные возьмут Авдеевку в ДНР.
Комментируя массированное наступление российской армии на Авдеевку, которое постоянно сравнивают с Артёмовском, он отметил, что в ближайшие два-три месяца ВС РФ возьмут населённый пункт.

При этом, по его словам, генштабу намного важнее сохранение населения, нежели территорий, поэтому «шоу или скорби» вокруг какого-либо субъекта не будет.

Также Залужный добавил, что ведение боевых действий следует по своим законам, которые не зависят от предпочтений депутатов или журналистов.

Главком ВСУ признал, что российская армия имеет возможности для концентрирования своих сил на определённом направлении, поэтому Авдеевку может ждать та же участь, что и некогда Артёмовском.

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#валерий залужный
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Залужный подтвердил, что украинская армия покинула Марьинку
26 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный подтвердил переход Марьинки под полный контроль российских войск.
«Украинские войска отошли, на некоторых позициях окопались за городом, где-то — дальше», — прокомментировал ситуацию Залужный в ходе брифинга.

Напомним, 25 декабря министр обороны ​РФ Сергей Шойгу доложил ​российскому ​лидеру Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка в Донецкой Народной Республике.

Глава Минобороны подчеркнул, что освобождение этого населённого пункта поможет гораздо более ​эффективно защищать территорию ДНР от вражеских ударов. По его словам, украинской армии удалось создать мощные укрепрайоны в Марьинке, однако, ​Вооружённые силы РФ смогли взломать их.

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#валерий залужный
#всу
#сво
#днр
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Фаевская призвала разрабатывать программы реабилитации для участников СВО
26 декабря 2023, 16:45

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

По итогам медико-социальной экспертизы участников СВО необходимо разрабатывать программы реабилитации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщили в её пресс-службе.
Подмосковный омбудсмен обсудила с руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Александром Шустом вопросы помощи участникам спецоперации.
«Многим участникам СВО, вернувшимся с травмами и увечьями, необходима медико-социальная экспертиза. По данным федерального Минтруда, более 80% освидетельствований проходит на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Очень важно, чтобы процедура проходила согласно установленным срокам с последующей разработкой программы реабилитации», – отметила Фаевская.
Как напомнили в пресс-службе, для участников спецоперации с ампутациями медико-социальная экспертиза проводиться три рабочих дня, для остальных – до 10 дней.

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#сво
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#реабилитация
#московская область
#подмосковье
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«Готовимся к худшему»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ
Украинский депутат Костенко призвал народ готовиться к худшему
26 декабря 2023, 16:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Граждан Украины стоит готовиться у худшему, с таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, его цитирует «Укринформ».
«Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война с военной точки зрения может тянуться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту», — прокомментировал ситуацию Костенко.

С таким заявлением депутат выступил после слов президента Владимира Зеленского о том, что Генштаб призвал его мобилизовать ещё около полумиллиона украинцев. По мнению Костенко, властям страны пора оставить в прошлом нынешнюю информационную политику, которая декларирует быструю победу Украины, и начать говорить об острой необходимости защиты Родины.

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#украина
#мобилизация
#всу
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
26 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — предупредил горожан губернатор на своей странице в мессенджере.

Напомним, в ночь на 26 декабря повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск», пришвартованный у берегов крымского города Феодосия.

Как позже сообщили в Министерстве обороны РФ, корабль был повреждён в результате отражения вражеской атаки на крымское побережье. При этом, средствам противовоздушной обороны всё же удалось сбить два украинских самолёта тактической авиации Су-24, которые и выпускали ракеты по российским объектам.

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#губернатор
#воздушная севастополь
#крым
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Залужный опроверг информацию о запросе ВСУ на мобилизацию 500 тысяч украинцев
Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации полмиллиона украинцев
26 декабря 2023, 16:11

Фото: istock / Tomas Ragina

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опроверг озвученную на пресс-конференции президентом Владимиро Зеленским информацию о мобилизации полмиллиона украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены», — сказал Залужный.
Он отметил, что командование ВСУ не обращалось непосредственно к кабмину или Верховной Раде Украины.

До этого стало известно, что на Украине предложили призывать инвалидов третьей группы на службу. Депутат Рады Безуглая заявила, что Главком Залужный настаивает на мобилизации людей с ограниченными возможностями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#украина
#всу
#мобилизация
#владимир зеленский
#валерий залужный
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Украинский генерал заявил о несостоятельности Зеленского
Кривонос: Зеленский не способен справиться с российскими дронами
26 декабря 2023, 16:10

Фото: Сайт Кремля

Глава Украины Владимир Зеленский не способен справиться с проблемами, которые создают российские дроны по всей линии боевого соприкосновения, об этом заявил отставной украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью для телеканала «NEWSROOM».
«Количество российских дронов достигает такого количества, такого массового применения, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. А мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать. А учитывая, что они применяют камеры ночного видения, то и в ночи покоя не будет», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Бывший военный напомнил, что сейчас Вооружённые силы РФ имеют преимущество не только в беспилотных летательных аппаратах, но и в артиллерии.

При этом, по словам Кривоноса, украинские власти не делают ровным счётом ничего, чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию и вывернуть её в пользу ВСУ. Отставной генерал напомнил, что российские ракеты могут долететь до любой точки на карте Украины, а правительство, в силу своей некомпетентности, никак не может на это повлиять.

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