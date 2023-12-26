«Это справедливость»: Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в военном противостоянии с Россией должны принимать участие все граждане Украины. Таким образом он прокомментировал новый законопроект о мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.
«Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. <...>Защищать Украину должны все» — цитирует агентство УНИАН заявление главкома в ходе брифинга.Напомним, сегодня, 26 декабря, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, по которому планируется призвать дополнительно 500 тысяч человек. Также на рассмотрение внесли законопроект, подразумевающий мобилизацию инвалидов третей группы. Так, на фронт могут отправить граждан, у которых отсутствуют какие-то органы, ампутирована конечность, с карликовостью и другими проблемами здоровья.
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Алина Юрчак