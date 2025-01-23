Не забудьте добавить барбарис и зиру: рецепт ароматного рассыпчатого плова с говядиной

Фото: iStock/Dmitrij Galacewicz
Плов — прекрасный выбор для семейного ужина. Это блюдо не только насыщенное, но и невероятно вкусное. Его можно готовить как в казане, так и в мультиварке. Особенно важно при создании настоящего традиционного плова соблюдать правильные пропорции специй и приправ.
Чтобы плов получился рассыпчатым, нужен рис определённого сорта и специальная посуда — казан. Аромат плову придают пряности: барбарис, зира и куркума.
Фото: iStock/500
Перед подачей содержимое казана перемешиваем. Разложите плов по тарелкам. Готово! Приятного аппетита!
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Ингредиенты
- 700 г говядины (мякоть);
- 500 г длиннозёрного риса;
- 300 г моркови;
- 300 г репчатого лука;
- 1 головка чеснока;
- 100 г растительного масла;
- 0,5 ст. л. зиры (семена);
- 0,5 ст. л. сушёного барбариса;
- острый молотый красный перец и молотый чёрный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Фото: iStock/500
Рецепт
- Подготавливаем продукты.
- Очищаем и нарезаем лук полукольцами.
- В казане разогреваем растительное масло и обжариваем лук, он должен чуть подрумяниться и стать мягким.
- Промываем говядину, обсушиваем и нарезаем средними произвольными кусочками.
- Кладём мясо в казан и обжариваем с луком 10—15 минут.
- Очищаем морковь и нарезаем брусочками. Добавляем в казан и тушим всё вместе 5—7 минут.
- Добавляем барбарис, куркуму, зиру, красный и чёрный молотый перец, соль. Всё перемешиваем.
- Вливаем горячую воду, она должна почти полностью покрыть мясо. Накрываем казан крышкой и тушим мясо с овощами на среднем огне 35—40 минут.
- Рис тщательно промываем в холодной воде. Выкладываем его на мясо с овощами и равномерно распределяем.
- Вливаем горячую воду, она должна покрыть рис. Солим. Не перемешиваем. Готовим плов на малом огне, пока вода не впитается в рис (10—15 минут).
- С чеснока снимаем верхний слой шелухи. Головку чеснока, не разбирая на зубчики, вставляем в рис по центру. Вокруг делаем несколько отверстий деревянной палочкой.
- Накрываем крышкой и готовим плов на минимальном огне ещё 20 минут.
Фото: iStock/Tatiana Terekhina
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Перед подачей содержимое казана перемешиваем. Разложите плов по тарелкам. Готово! Приятного аппетита!
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Анастасия Чубина