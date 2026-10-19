Учительница изнасиловала восьмиклассника в своем доме

19 октября 2026, 11:52

В США учительница изнасиловала подростка-восьмиклассника

Фото: istockphoto/S_Chum

В американском штате Иллинойс школьную учительницу приговорили к шести месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над учеником. Об этом сообщает телеканал WCIA.