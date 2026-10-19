Учительница изнасиловала восьмиклассника в своем доме
В американском штате Иллинойс школьную учительницу приговорили к шести месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над учеником. Об этом сообщает телеканал WCIA.
Фигуранткой дела стала 31-летняя Зои Дункан-Сэвидж, работавшая в школьном округе Мейкон. По данным следствия, в апреле 2023 года женщина начала переписку с восьмиклассником в мессенджере, которая вскоре перешла на интимные темы.
Учительница настойчиво приглашала подростка к себе домой. Когда школьник пришёл, она совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера.
О случившемся стало известно школьному совету, который принял решение об увольнении Дункан-Сэвидж. Спустя год, после завершения расследования, женщину арестовали. В августе 2026 года она признала свою вину, и суд назначил ей наказание.
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