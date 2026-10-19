На протестах во Франции изувечили 17-летнюю девушку

19 октября 2026, 11:37

Во Франции на протестах студентов 17-летняя девушка потеряла глаз

Фото: iStock/Tero Vesalainen

17-летняя девушка лишилась глаза во время студенческих протестов во французском городе Мюлуз. Об этом пишет газета Le Figaro.





Прокурор Николь Эйц заявил, что ведомство потребовало провести «расследование по горячим следам в связи с применением насилия при отягчающих обстоятельствах». В ходе протестов против роста цен и стоимости жизни пострадала несовершеннолетняя.

«К сожалению, несмотря на экстренное хирургическое вмешательство, спасти левый глаз не удалось — он утрачен безвозвратно», — сказал Эйц.