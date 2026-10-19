На протестах во Франции изувечили 17-летнюю девушку
Во Франции на протестах студентов 17-летняя девушка потеряла глаз
17-летняя девушка лишилась глаза во время студенческих протестов во французском городе Мюлуз. Об этом пишет газета Le Figaro.
Прокурор Николь Эйц заявил, что ведомство потребовало провести «расследование по горячим следам в связи с применением насилия при отягчающих обстоятельствах». В ходе протестов против роста цен и стоимости жизни пострадала несовершеннолетняя.
«К сожалению, несмотря на экстренное хирургическое вмешательство, спасти левый глаз не удалось — он утрачен безвозвратно», — сказал Эйц.Прокурор уточнил, что в рамках расследования правоохранителям предстоит восстановить точную хронологию событий, которые привели к тяжелой травме подростка.
Ранее сообщалось, что более 270 человек задержали в Милане за два дня беспорядков.