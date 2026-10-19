Лев-людоед съел мужчину

19 октября 2026, 11:44

Times of India: В Индии лев расправился со спящим на улице мужчиной

Фото: istockphoto/ricardoreitmeyer

В деревне Валадар (Индия) 31-летний Махеш Ратход погиб в результате нападения редкого азиатского льва. Об этом сообщает Times of India.