Лев-людоед съел мужчину
В деревне Валадар (Индия) 31-летний Махеш Ратход погиб в результате нападения редкого азиатского льва. Об этом сообщает Times of India.
По данным издания, мужчина приехал в деревню на похороны родственника. Последние дни он был вынужденным жить в глинобитном доме на местном пастбище и спать на улице. Ночью Ратход исчез.
Сначала родственники предположили, что он уехал, никому не сообщив. Однако после безуспешных попыток связаться с ним они отправились на поиски.
Останки мужчины обнаружили в лесу примерно в километре от дома. Предполагается, что его растерзал лев. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что характер травм соответствует следам нападения хищника.
По версии следствия, лев утащил спящего мужчину в лес, где и расправился с ним. В настоящее время ведется поиск льва-людоеда.
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