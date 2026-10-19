Достижения.рф

Лев-людоед съел мужчину

Times of India: В Индии лев расправился со спящим на улице мужчиной
Фото: istockphoto/ricardoreitmeyer

В деревне Валадар (Индия) 31-летний Махеш Ратход погиб в результате нападения редкого азиатского льва. Об этом сообщает Times of India.



По данным издания, мужчина приехал в деревню на похороны родственника. Последние дни он был вынужденным жить в глинобитном доме на местном пастбище и спать на улице. Ночью Ратход исчез.

Сначала родственники предположили, что он уехал, никому не сообщив. Однако после безуспешных попыток связаться с ним они отправились на поиски.

Останки мужчины обнаружили в лесу примерно в километре от дома. Предполагается, что его растерзал лев. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что характер травм соответствует следам нападения хищника.

По версии следствия, лев утащил спящего мужчину в лес, где и расправился с ним. В настоящее время ведется поиск льва-людоеда.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0