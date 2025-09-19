ФСБ совместно с ФТС пресекла контрабанду более 1,5 т кокаина в Петербурге

19 сентября 2025, 10:04

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ пресекли контрабандную акцию по доставке партии кокаина весом 1750 кг из Латинской Америки в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.