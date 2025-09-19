ФСБ совместно с ФТС пресекла контрабанду более 1,5 т кокаина в Петербурге
Сотрудники ФСБ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ пресекли контрабандную акцию по доставке партии кокаина весом 1750 кг из Латинской Америки в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ходе проверки на территории морского порта Санкт-Петербурга в контейнере с грузом бананов, прибывшем на судне «Cool Emerald» из Республики Эквадор, было обнаружено 1500 брикетов с кокаином общей массой 1750 кг. Примерная стоимость изъятого груза превышает 20 миллиардов рублей.
Выявить крупную партию наркотиков в порту удалось благодаря информации от зарубежных партнеров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также: