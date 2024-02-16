Победу на чемпионате и первенстве Подмосковья по чир спорту одержала команда из Дубны

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«По итогам выступлений лучшим спортивным клубом из 26 представленных на турнире стал клуб «Электра» из Дубны. Второе место заняла команда «Арион» из Химок, а бронзовую награду завоевала звенигородская команда «Шторм», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях принимали участие более 850 спортсменов, выступления оценивались в четырёх возрастных номинациях (участники обоего пола 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, спортсмены 2008 года рождения и старше), а также в командном зачёте. Судьи отсмотрели около 200 выступлений.
Читайте также:
В турнире по уличному хоккею в Балашихе примут участие легенды спорта и популярные блогеры
Двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева не пустили в Румынию
Конькобежцы из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде сильнейших