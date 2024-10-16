Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат

Британские астрономы обнаружили доказательства разумной инопланетной жизни. Странный радиосигнал впервые нашли еще в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Отмечается, что речь идёт о «пятичасовом всплеске радиоволн», который может свидетельствовать о существовании цивилизации. По словам ученых, доказательства жизни пришельцев будут известны менее чем через месяц.