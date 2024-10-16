Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Сертификат на приобретение жилья вручили жителю Павловского Посада Богдану Велиеву в рамках программы по обеспечению жильём детей-сирот, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Богдан Велиев учится в Павлово-Посадском техникуме по специальности «Рабочий зелёного хозяйства. Замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова поздравила Богдана и пожелала ему побыстрее обустроить свой новый дом», — говорится в сообщении.Отмечается, что до конца текущего года Павлово-Посадский округ должен обеспечить жильём 26 детей-сирот.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде проводят профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий.
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