«До уровня ребёнка»: На Урале герпес уничтожил мозг беременной девушки

27 февраля 2026, 20:36

Беременная жительница Екатеринбурга перенесла энцефалит и забыла свою жизнь

Фото: Istock/gorodenkoff

Жительница Екатеринбурга на 22-й неделе беременности перенесла тяжёлую форму герпетического энцефалита. Из-за болезни она утратила память и способность понимать речь, а уровень её интеллекта снизился до уровня трёхлетнего ребёнка.





Как сообщает издание URA.RU со ссылкой на руководителя одной из местных клиник Ирину Волкову, медики экстренно провели кесарево сечение, однако спасти ребёнка не удалось.



После пробуждения пациентка не помнила свою жизнь и не узнавала близких. Информацию о случившемся врачи объясняли ей многократно, но она забывала услышанное через несколько минут.

«У неё сохранились лишь некоторые базовые навыки: она могла ходить, есть и произносить шёпотом несколько слов», — отметила Волкова.