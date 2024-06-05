Появились кадры задержания подозреваемых в организации экстремистской деятельности

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В Москве задержали семерых мужчин, подозреваемых в организации экстремистской деятельности. Об этом пишет РЕН ТВ, прилагая кадры задержания преступников.
По данным следствия, граппа лиц создала сообщество, целью которого было совершение преступлений экстремистской направленности. Они создали сообщество в соцсети, с помощью которого вербовали новых людей, включая несовершеннолетних подростков.
Пресечь их деятельность смогли совместными усилиями сотрудники Следственного комитета РФ, управления ФСБ РФ по Москве и Московской области и МВД РФ. В местах проживания фигурантов уже были проведены обыски.
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Анастасия Чинкова