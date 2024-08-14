Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного

Фото: istock / NataliPopova
Приготовить творожный сыр дома крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков. Для приготовления нам понадобится один ингредиент — кефир. Готовый сыр можно модернизировать, добавляя грибы, зелень, чеснок и ваши любимые специи.
Выбирать кефир нужно тщательно, самый вкусный сыр получится из жирного кефира, а за счёт густоты готового продукта получится больше. Из 900 мл кефира будет около 300 г творожного сыра и 600 мл сыворотки.
Оставьте кефир на ночь в холодильнике.
Фото: istock / Pavel Samsonov
Достаньте кефир и положите на 5-6 часов размораживаться при комнатной температуре.
Когда кефир полностью разморозится, перелейте его в дуршлаг, предварительно застеленный марлей, сложенной в несколько слоев. Дуршлаг поставьте в подходящую миску, куда будет стекать сыворотка.
Заверните края марли, накрыв емкость, а сверху положите груз. Оставьте кефир в таком виде на пару часов, за это время сыр станет немного гуще.
Чтобы сыр дольше хранился, переложите сыр в стеклянную тару. Так продукт останется свежим 5 дней.
В качестве намазки для бутербродов сыр стоит посолить. Для сладкой выпечки это не обязательно.
Фото: istock / GCapture
Творожный сыр можно приготовить с самыми разными добавками. Это могут быть пропущенный через пресс чеснок, зелень, молотая паприка, тмин или сушеные пряные травы.
Оставшуюся сыворотку, можно использовать для приготовления других блюд — теста, блинов или хлеба.
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Как приготовить творожный сыр из кефираПоложите упаковку кефира в морозильную камеру до полной заморозки. Лучше выбрать кефир в упаковке, бутылка может лопнуть.
Оставьте кефир на ночь в холодильнике.
Фото: istock / Pavel Samsonov
Достаньте кефир и положите на 5-6 часов размораживаться при комнатной температуре.
Когда кефир полностью разморозится, перелейте его в дуршлаг, предварительно застеленный марлей, сложенной в несколько слоев. Дуршлаг поставьте в подходящую миску, куда будет стекать сыворотка.
Заверните края марли, накрыв емкость, а сверху положите груз. Оставьте кефир в таком виде на пару часов, за это время сыр станет немного гуще.
Чтобы сыр дольше хранился, переложите сыр в стеклянную тару. Так продукт останется свежим 5 дней.
В качестве намазки для бутербродов сыр стоит посолить. Для сладкой выпечки это не обязательно.
Фото: istock / GCapture
Творожный сыр можно приготовить с самыми разными добавками. Это могут быть пропущенный через пресс чеснок, зелень, молотая паприка, тмин или сушеные пряные травы.
Оставшуюся сыворотку, можно использовать для приготовления других блюд — теста, блинов или хлеба.
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Алина Юрчак