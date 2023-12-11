Замоскворецкий суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу Цветкову

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Суд отменил арест учёному Александру Цветкову спустя почти год с момента, когда нейросеть посчитала его возможным убийцей трёх женщин.
Mash пишет, что Цветкова задержали16 февраля 2023 года в аэропорту Домодедово. В этот момент он возвращался из экспедиции. Его обвинили в убийствах 20-летней давности и арестовали.
Убийцей его признал искусственный интеллект, который нашёл 55% совпадение лица учёного и фоторобота преступника, составленного 20 лет назад — в 2003 году. Несмотря на алиби, несклонность к насилию и разницу в возрасте.
4 декабря о деле Цветкова сообщили Владимиру Путину во время встречи с членами СПЧ. 11 декабря учёного-гидролога освободили из-под стражи.
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Убийцей его признал искусственный интеллект, который нашёл 55% совпадение лица учёного и фоторобота преступника, составленного 20 лет назад — в 2003 году. Несмотря на алиби, несклонность к насилию и разницу в возрасте.
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Мария Фирсова