В Москве машина рухнула с четвёртого этажа

Фото: istock / Yury Karamanenko
В районе Митино автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки.
Водитель Volkswagen Touareg хотел сдать назад на четвертом этаже многоуровневой парковки. Автомобиль сбил ограждение и вылетел на улицу, упал вниз и снёс шлагбаум. Водитель был пьян.
Мужчина не пострадал, а вот автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли закованному в наручники мужчине. Инцидент произошёл в поселке Новотеряево в Рузском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства. Прибыв на вызов, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента за несколько минут освободили мужчину от наручников.
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Мария Фирсова