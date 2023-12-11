Сотрудник московского спецполка украл 70 тысяч рублей у мигранта

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По словам пострадавшего мигранта, он бы и не стал жаловался, если бы полицейский оставил хоть какую-то сумму на карте.
Baza пишет, что оперативник Андрей Т. Вместе с сослуживцами задержал десяток мигрантов. Полицейский взял телефон у одного из задержанных, открыл приложение банка и перевёл всё, что было на счету, своей супруга, а после удалил приложение и вернул телефон владельцу.
Пострадавший вернулся к полицейским и нажаловался на Андрея: сказав, что всё понимает, но хоть оставили бы что-нибудь на счету.
Началось расследование. Полицейский отрицал кражу, а после вызова в Управление собственной безопасности признал вину. Сотрудника уже уволили из МВД.
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Пострадавший вернулся к полицейским и нажаловался на Андрея: сказав, что всё понимает, но хоть оставили бы что-нибудь на счету.
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Мария Фирсова