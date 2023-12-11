Суд отменил приговор жителю Ярославля, которого осудили за госизмену

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Уголовное дело вернётся на новое рассмотрение.
Дело было возбуждено в отношении ярославца Ровшана Намазова, которого осудили на 13 лет по статьям о госизмене и контрабанде, пишет ТАСС.
Судебная коллегия отменила приговор Ярославского областного суда, а материалы дела переданы в суд первой инстанции. Их пересмотрит другой состав судей.
Уголовное дело проходит под грифом «секретно».
Ранее сообщалось, что депутат Андрей Гурулев призывает вернуть расстрелы «внутренних врагов». По его мнению нужно легализовать физическую расправу над рядом «внутренних врагов». Гурулев рассуждал о происшествиях на железных дорогах (подрыв поездов на БАМе и поджоги релейных шкафов). По его словам, «хохлы за это дело платят в интернете 10-30 тысяч».
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Судебная коллегия отменила приговор Ярославского областного суда, а материалы дела переданы в суд первой инстанции. Их пересмотрит другой состав судей.
Ранее сообщалось, что депутат Андрей Гурулев призывает вернуть расстрелы «внутренних врагов». По его мнению нужно легализовать физическую расправу над рядом «внутренних врагов». Гурулев рассуждал о происшествиях на железных дорогах (подрыв поездов на БАМе и поджоги релейных шкафов). По его словам, «хохлы за это дело платят в интернете 10-30 тысяч».
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Мария Фирсова