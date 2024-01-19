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Бывший глава челябинского ПФР Чернобровин получил 16 лет колонии за взятки

Главу Челябинского отделения ПФР Чернобровина приговорили к 16 годам колонии
19 января 2024, 13:12
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

Центральный районный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Окончательно назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей», — вынес приговор судья Алексей Акатышев.
Второй фигурант этого дела, его подчиненный Рудольф Зайцев, осужден на 9,5 лет со штрафом в размере 139 миллионов рублей.


По версии следствия, Чернобровин и Зайцев получали деньги от директора ЧОПа «Аквилон» за заключение контрактов на оказание охранных услуг объектам челябинского Пенсионного фонда РФ.

Чернобровин был задержан в июле 2021 года.

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#суд
#приговор
#деньги
#наказание
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В Хабаровске задержали агента СБУ, планировавшего убийство военных
ФСБ: агента СБУ, планировавшего убийство военных, задержали в Хабаровске
19 января 2024, 13:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинского агента, планировавшего убийство российских военных, задержали в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Выяснилось, что россиянин по заданию украинских спецслужб собирался убить военных из воинских частей, расположенных на территории Хабаровского края.

Также задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам данные о радиочистотах, используемых Минобороны России, и о военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по которой ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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#фсб
#россия
#украина
#задержание
#убийство
#военные
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Потерпевшие при теракте в кафе Петербурга подали миллионные иски к Треповой*
Потерпевшие в теракте в кафе предъявили иски к Треповой* на 50 млн рублей
19 января 2024, 13:00

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Иски на сумму в порядка 50 миллионов рублей к Дарье Треповой* подали потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 2 апреля 2023 года Трепова* находилась на творческом вечере военкора Владлена Татарского. Она вручила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате прогремевшего взрыва Татарский погиб на месте, ещё свыше 50 человек получили ранения. Она обвиняется в совершении теракта.

Агентство отмечает, что всего в суд поступил 21 иск. Один из них, на 15 миллионов рублей, принадлежит матери погибшего военкора.

Трепова*, не признающая свою вину в содеянном, также не признала и данный иск. При этом она пообещала, что в частном порядке постарается компенсировать средства.

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*признана террористкой и экстремисткой на территории России
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#суд
#пострадавшие
#санкт-петербург
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Украинцы пытались устроить взрыв газа в Москве, угрожая по телефону школьнику
19 января 2024, 12:37

Фото: iStock/Kileman

Украинские телефонные террористы позвонили десятилетнему москвичу и сказали ему устроить взрыв в многоэтажном доме, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, телефонный звонок раздался в одном из многоэтажных домов на Ельнинской улице в Москве.

Трубку поднял десятилетний мальчик. На другом конце провода голос представился сотрудником газовой службы и сказал, что прямо сейчас необходимо открыть все конфорки и поджечь рядом спички. Иначе — все дома в Кунцево взлетят на воздух.

Однако, ребёнок догадался, что его обманывают и просто бросил трубку, а вечером рассказал матери о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Было установлено, что телефонный звонок был сделан с территории Украины.

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#газ
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#москва
#ребёнок
#украина
#мошенники
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В российском городе люди пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов
Бастрыкин поручил завести дело из-за уличных драк подростков в Нижнем Новгороде
19 января 2024, 12:25

Фото: istock / Motortion

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках подростков в Нижнем Новгороде. Об этом информирует «Лента.ру».

В социальных сетях появилась информация о бойцовском клубе, который в городе организовали несовершеннолетние мигранты. Они устраивают драки прямо на улицах, а старшие по возрасту обучают их разнообразным боевым приемам.

Нижегородцы обратились в СК с жалобами, так как беспокоятся за своих детей.

Глава СК получил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
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Российской школьнице оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона
В Иркутской области девочке оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона
19 января 2024, 12:04

Фото: istock / maxim4e4ek

В Иркутской области зарядка для мобильного телефона взорвалось в руках у ученицы. Девочка лишилась кистей обеих рук. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным издания, девочка играла в игру на телефоне, пока он стоял на зарядке. В этот момент ее мать смотрела телевизор с тремя детьми, а отец занимался хозяйственными делами. Когда прогремел взрыв, семья прибежала на кухню и обнаружила лежащую на полу девочку в крови. Мать немедленно вызвала бригаду скорой помощи. Кроме травматической ампутации кистей, школьница также получила рваные раны головы, живота, грудной клетки и ног.

Девочку госпитализировали и провели операцию по извлечению осколков пластика из тела.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, которое случилось в момент отключения блока питания от электросети.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

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#школьница
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Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском
19 января 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что утром 19 января на нефтебазе В Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. По сообщениям губернатора региона Александра Богомаза, возгорание произошло после нейтрализации системой РЭБ украинского беспилотника, который всё же успел сбросить снаряд.

Отмечается, что сложившаяся ситуация и вынужденное прибытие пожарного состава не повлияли на движение поездов на станции Клинцы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, для ликвидации возгорания задействованы 13 единиц пожарной техники.

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При пожаре в частном доме Башкирии погибли двое детей
#пожар
#поезд
#нефть
#брянская область
#александр богомаз
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«Пошли на дело»: Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье
В Приморье два четвероклассника попытались ограбить автовокзал
19 января 2024, 10:53

Фото: istock / Chalabala

Прокуратура начала проверку после попытки двух несовершеннолетних ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, проверку организовали после публикации в СМИ видео, на котором два мальчика заходят в пустое здание автовокзала и требуют у женщины-кассира деньги. Она показала им на экраны, которые связаны с системой видеонаблюдения в помещении. Когда школьники поняли что попали на камеры, они скрылись с места. Прокуратура выяснила, что несостоявшимися грабителями оказались два четвероклассника 2013 года рождения.

Никто из них до этого на учетах не состоял, а их семьи никогда не попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

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#деньги
#камеры
#прокуратура
#школьники
#семьи
#ограбление
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Лектор колледжа показал ребенку порнографию и сел в тюрьму
В Сингапуре мужчина показал порно 12-летнему мальчику и сел в тюрьму на полгода
19 января 2024, 10:22

Фото: istock / OlFedv

В Сингапуре бывший лектор технологического колледжа показал 12-летнему ребенку порнографию и оказался в тюрьме. Об этом информирует CNA.

По данным издания, все случилось 8 июня 2023 года. Кеннет Ло Цзяхуэй, работающий учителем в одном из колледжей Института технического обучения, увидел на остановке мальчика и пошел за ним. Он последовал за ребенком в дом, а затем зашел с ним лифт. Мужчина нажал кнопку 12-го этажа и когда лифт двинулся, он включил порноролик на своем телефоне и стал показывать ребенку.

Когда школьник отвернулся, что бы не видеть эти кадры, Цзяхуэй подсунул ему телефон к лицу. Дома мальчик сообщил о случившемся матери, которая обратилась к правоохранителям.

Сингапурца сразу уволили из колледжа, где он вел уроки для студентов в возрасте от 17 до 25 лет. 16 января его приговорили к пяти месяцам и двум неделям лишения свободы. Отмечается, что суд не принял заявления адвоката, который утверждал, что мужчина в момент совершения преступления якобы находился в тяжелой депрессии.

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#суд
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Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля
19 января 2024, 10:18

Фото: iStock/nito100

Тело Заслуженного артиста России Михаила Шиленкова обнаружили в ванне столичного отеля «Лемар», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, труп 46-летнего фаготиста Шиленкова пролежало в гостиничной ванне больше суток.

По предварительной версии, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также сообщается, что артист страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.

Отмечается, что на 27 января у Шиленкова был запланирован концерт в государственной филармонии Москвы.

Напомним, вчера стало известно о смерти театрального критика и драматурга Валерия Семеновского. Он скончался на 72-м году жизни.

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