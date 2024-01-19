Бывший глава челябинского ПФР Чернобровин получил 16 лет колонии за взятки

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Центральный районный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«Окончательно назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей», — вынес приговор судья Алексей Акатышев.Второй фигурант этого дела, его подчиненный Рудольф Зайцев, осужден на 9,5 лет со штрафом в размере 139 миллионов рублей.
Чернобровин был задержан в июле 2021 года.
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