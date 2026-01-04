Занятие сексом в Индонезии может привести к тюремному заключению

04 января 2026, 02:08

Reuters: в Индонезии запретили интимную близость до вступления в брак

Фото: iStock/Diy13

С начала 2026 года в Индонезии действует новая редакция уголовного кодекса. Среди ключевых нововведений — установление уголовной ответственности за интимные отношения вне брака, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.