Занятие сексом в Индонезии может привести к тюремному заключению
С начала 2026 года в Индонезии действует новая редакция уголовного кодекса. Среди ключевых нововведений — установление уголовной ответственности за интимные отношения вне брака, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.
Примечательно, что действие закона распространяется в том числе на иностранных туристов. За внебрачные связи предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года. Преследование возможно только при наличии официальной жалобы от супруга/супруги, родителей или детей обвиняемого лица.
Представители туристической отрасли полагают, что требование о подаче заявления близкими родственниками позволит минимизировать риски для иностранных гостей.
Новый кодекс, утверждённый ещё в 2022 году, пришёл на смену нормам колониального периода (голландской эпохи). Помимо регулирования вопросов внебрачных отношений, он вводит наказание за оскорбление государства и закрепляет принципы восстановительного правосудия.
В публикации отмечается, что для предотвращения возможных злоупотреблений законом потребуется эффективный общественный контроль.
