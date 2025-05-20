Петербуржец получил почти шесть млн за незаконное увольнение

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Житель Санкт-Петербурга смог отстоять сразу в нескольких судах свои трудовые права и получил денежную компенсацию за вынужденные прогулы. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.
По данным издания, мужчину приняли на должность замгендиректора по экономико-правовым вопросам на предприятие в Колпино. Однако позже его уволили в связи с сокращением численности штата. При этом работник посчитал свое увольнение незаконным, ввиду того, что расторжение трудового договора произошло без согласования с акционерами.
Однако мужчина так и не получил компенсацию, тогда вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 56 объектов недвижимости и грузового автомобиля. Только после этого взыскателю поступила вся сумма.
Тем временем в Новокузнецке мужчина получил штраф в размере 1000 рублей за то, что стоял у окна обнажённым. Его сфотографировали и опубликовали кадры в городском паблике, где их увидела полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса. Мужчину задержали, вину он признал.
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«В суде он сообщил, что работодатель намеренно создал такую ситуацию. Суд посчитал увольнение незаконным и постановил взыскать в пользу петербуржца почти шесть миллионов рублей за почти два года вынужденного прогула», — говорится в сообщении.
Однако мужчина так и не получил компенсацию, тогда вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 56 объектов недвижимости и грузового автомобиля. Только после этого взыскателю поступила вся сумма.
Тем временем в Новокузнецке мужчина получил штраф в размере 1000 рублей за то, что стоял у окна обнажённым. Его сфотографировали и опубликовали кадры в городском паблике, где их увидела полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса. Мужчину задержали, вину он признал.
«Если вы стояли и вас видели люди — это подходит под статью о «мелком хулиганстве» 20.1 КоАП РФ», — пояснили «Сiбдепо» в ведомстве.
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Элина Позднякова